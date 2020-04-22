«Обсуждается несколько вариантов»: УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям доиграть сезон

УЕФА настоятельно рекомендовал довести текущий футбольный сезон до конца. Об этом стало известно после видеоконференции с участием всех европейских национальных ассоциаций. При этом в союзе допустили возникновение исключительных случаев, которые могут помешать это сделать. Между тем генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что прорабатывается несколько вариантов календаря, а завершить все чемпионаты и еврокубки планируется в августе.

Готовность к «исключительным случаям» и различные варианты календаря

Пандемия коронавируса поставила перед мировым футболом множество непростых вопросов. Один из них — судьба текущего сезона. До сих пор остаётся неясным, стоит ли доводить его до конца, учитывая, что определить сроки возобновления пока не представляется возможным.

Однако в УЕФА изначально отмечали, что намерены закончить сезон, а президент Александр Чеферин даже пригрозил бельгийским клубам отстранением от еврокубков, когда те намеревались окончательно остановить чемпионат страны.

В этом плане состоявшаяся видеоконференция с участием всех национальных ассоциаций ничего кардинально не поменяла. Союз «настоятельно рекомендовал» доиграть сезон в высших дивизионах и кубках стран. Но в заявлении говорится также о том, что УЕФА готов «к исключительным случаям».

«Чтобы помочь ассоциациям в случае отмены чемпионата или кубка, УЕФА составляет руководство по распределению путёвок в еврокубки», — гласит коммюнике.

Таким образом, руководители европейского футбола готовы к тому, что закончить сезон удастся не во всех странах. При этом были представлены различные варианты календаря соревнований как среди клубов, так и среди сборных.

На видеоконференции шла речь и об актуальной в текущий момент финансовой помощи ассоциациям через программу помощи HatTrick. УЕФА заверил, что все запланированные платежи будут проведены в полном объёме.

Оптимистичный настрой УЕФА и общение с клубами РПЛ

Россию на мероприятии представлял генеральный секретарь РФС Александр Алаев. По его словам, в УЕФА оптимистично настроены относительно окончания текущего сезона.

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«По-прежнему обсуждаются несколько вариантов возобновления национальных чемпионатов, коллеги склоняются к тому, который позволит закончить чемпионаты и еврокубки в августе. При этом УЕФА допускает, что в каких-то странах с этим могут возникнуть сложности», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.

Функционер также рассказал, что Союз намерен доиграть все контрольные матчи между сборными, которые были запланированы на этот год, но оказались отложены из-за пандемии коронавируса.

«Некоторые из них пройдут уже осенью, другие — в следующем году. Обсуждаются форматы финальных турниров U-21, U-19 (юноши) и U-17 (девушки), а также даты проведения женского ЧЕ. Что касается лицензирования, то его сроки продлены, финансовые критерии будут адаптированы к ситуации», — добавил Алаев.

Окончательное решение по сложившейся ситуации будет принято уже в четверг на исполкоме УЕФА. А в понедельник, 27 апреля, РФС намерен провести видеоконференцию с участием клубов РПЛ, чтобы «обсудить завершение чемпионата».

«Также параллельно будем вести консультации с нашими властями. Конечно, пока сложно прогнозировать, как именно будет развиваться ситуация в дальнейшем, но мы должны дать ориентиры нашим клубам, чтобы они смогли подготовиться к возобновлению игр», — подчеркнул Алаев.

Договорённость в Серии А и жёсткое решение властей Нидерландов

Между тем в других странах реакция на рекомендации УЕФА последовала незамедлительно. Так, о возобновлении сезона договорились все 20 клубов итальянской Серии А, хотя ранее семь из них выступали против такого решения.

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«Возобновление спортивной деятельности в рамках так называемой второй фазы, как уже подчёркивалось ранее, будет происходить в соответствии с регламентами ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола, а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите игроков и персонала, — говорится в заявлении.

Позитивные новости также пришли из Германии, где рассчитывают начать играть уже 9 мая. Об этом заявил генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с руководством профессиональных клубов в четверг, 23 апреля.

«Будем честны, матчи без зрителей не столь красивы, как с ними. Однако в экономическом плане это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены», — цитирует Зайферта Bild.

А в Польше стали известны конкретные даты возобновления сезона. Матчи местного элитного дивизиона, а также второй по силе лиги планируется начать в период с 30 мая по 6 июня. При этом четвертьфинальные встречи Кубка страны пройдут 27 мая.

«Розыгрыш чемпионата Польши должен быть возобновлён 31 мая. По-видимому, зрителей на стадионах не будет. У нас есть 40 дней, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Мы должны сделать всё, чтобы его начать. У команд есть больше месяца на подготовку, — цитирует главу Польского футбольного союза Збигнев Бонека One Sport.

В Швеции, где действует система проведения соревнований «весна — осень», чемпионат пока просто не начался. Но в руководстве местного футбола планируют стартовать 14 июня, причём со зрителями на трибунах.

А вот болельщики из Нидерландов останутся без футбола как минимум до 1 сентября. Такое решение принял во вторник премьер-министр страны Марк Рютте. Он продлил запрет на проведение всех профессиональных футбольных турниров, который действовал до 1 июня. Матчи нельзя будет проводить даже при пустых трибунах.

В этом плане на особенном положении остаётся Белоруссия, где чемпионат так и не был приостановлен, а на выходных стартовали матчи второй по силе лиги. Подобное своеволие уже вызвало вопросы даже во Всемирной организации здравоохранения. Там рекомендовали властям страны отложить все массовые мероприятия, в том числе спортивные.