Возобновление чемпионата Польши по футболу запланировано на 31 мая

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Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил, что возобновление чемпионата страны запланировано на 31 мая.
Возобновление чемпионата Польши по футболу запланировано на 31 мая
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«Сезон, хоть и практически наверняка без болельщиков, должен быть возобновлён 31 мая. У нас есть 40 дней, чтобы начать турнир, и мы должны сделать всё, чтобы он начался. Примерно 10 мая, согласно протоколу, клубы возобновят тренировки, а 27 мая состоятся перенесённые матчи Кубка Польши. Спорт также является частью экономики, потому мы должны сделать всё возможное, чтобы наш вид вернулся как можно скорее. Надо вновь начать играть, чтобы показать, что польский футбол жив», — приводит слова Бонека One Sport

Чемпионат Польши был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон.

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