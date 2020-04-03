Президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков, если чемпионат страны не будет доигран

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что бельгийские клубы могут быть отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2020/21, если местный чемпионат будет завершён досрочно.
Президент УЕФА пригрозил Бельгии отстранением от еврокубков, если чемпионат страны не будет доигран
  • Reuters

«Я не считаю решение остановить чемпионат правильным. Солидарность — не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а затем принять решение, которое больше всего подойдёт лично тебе. Бельгия и федерации, которые хотят поступить в том же ключе, ставят под угрозу своё участие в еврокубках следующего сезона. УЕФА хочет завершить все внутренние чемпионаты, даже если придётся серьёзно сдвинуть сроки и проводить оставшиеся матчи чемпионатов без зрителей. Футбол без фанатов другой. Но лучше сыграть и показать матч по телевидению, чем не проводить игры вообще», — цитирует Чеферина ZDF.

Практически все европейские турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса.

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