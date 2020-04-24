В «Аяксе» отреагировали на досрочное завершение сезона Эредивизи

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Исполнительный директор амстердамского футбольного клуба «Аякс» Эдвин ван дер Сар прокомментировал решение о досрочном завершении сезона нидерландской Эредивизи без определения чемпиона.
В «Аяксе» отреагировали на досрочное завершение сезона Эредивизи
  • Reuters

«Конечно, игрокам хочется стать чемпионами. Мы лидировали по всем показателям на протяжении сезона, поэтому нам обидно, что чемпиона не будет. Но, учитывая обстоятельства, это можно понять. Существуют проблемы важнее футбола, но у игроков всегда остаются амбиции», — приводит слова ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

На момент паузы в сезоне «Аякс» занимал первое место в турнирной таблице Эредивизи по итогам 25 сыгранных туров.

Ранее сообщалось, что в АЗ недовольны досрочным завершением сезона Эредивизи.

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