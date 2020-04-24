В клубе АЗ недовольны досрочным завершением сезона Эредивизи

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Футбольный клуб АЗ из Алкмара подверг критике решение досрочно завершить сезон-2019/20 Эредивизи без определения чемпиона.
В клубе АЗ недовольны досрочным завершением сезона Эредивизи
  • © Sander Chamid/AFLO
  • globallookpress.com

«Мы несколько недель работали в фоновом режиме, чтобы разработать несколько сценариев, чтобы предотвратить ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Однако наши предложения остались без ответа. Мы всегда шли по согласованному пути, на котором солидарность и компенсация сильно влияли на ход процесса. Мы не согласны с итоговым распределением путёвок в еврокубки. Мы разочарованы этим решением», — заявил гендиректор клуба Роберт Эйнхорн, слова которого передаёт пресс-служба клуба.

На момент паузы в сезоне АЗ занимал второе место в турнирной таблице и претендовал на попадание в Лигу чемпионов, но по решению лиги результаты сезона полностью аннулированы. Распределение путёвок будет произведено по итогам прошлого сезона, в котором команда из Алкмара заняла лишь четвёртое место, поэтому будет бороться в квалификации к Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершён без определения победителя.

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