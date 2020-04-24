Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершён без определения победителя

Розыгрыш нидерландской Эредивизи сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, победитель чемпионата не будет определён и ни одна команда не покинет высший дивизион.

Отмечается, что распределение путёвок в еврокубки будет сделано на основании турнирной таблицы на момент старта сезона.

По итогам сыгранных 25 туров турнирную таблицу первенства возглавлял амстердамский «Аякс», опережавший по дополнительным показателям АЗ из Алкмара. Тройку замыкал роттердамский «Фейенорд».

Ранее сообщалось, что УЕФА настаивает, чтобы внутренние первенства, приостановленные из-за коронавируса, были доиграны.