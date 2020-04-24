Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершён без определения победителя

Короткая ссылка
Розыгрыш нидерландской Эредивизи сезона-2019/20 досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершён без определения победителя
  • © via www.imago-images.de/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба лиги, победитель чемпионата не будет определён и ни одна команда не покинет высший дивизион.

Отмечается, что распределение путёвок в еврокубки будет сделано на основании турнирной таблицы на момент старта сезона.

По итогам сыгранных 25 туров турнирную таблицу первенства возглавлял амстердамский «Аякс», опережавший по дополнительным показателям АЗ из Алкмара. Тройку замыкал роттердамский «Фейенорд».

Ранее сообщалось, что УЕФА настаивает, чтобы внутренние первенства, приостановленные из-за коронавируса, были доиграны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить