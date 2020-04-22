Стимул к развитию: почему снижение бюджетов может пойти на пользу российскому футболу

Экономические последствия пандемии коронавируса и падения цен на нефть могут спровоцировать уменьшение бюджетов футбольных клубов Российской премьер-лиги. После этого команды не смогут предлагать игрокам солидные контракты, что неизбежно затруднит привлечение высококлассных легионеров и приведёт к падению уровня лиги. Тем не менее велика вероятность, что новые реалии в перспективе пойдут на пользу как чемпионату, так и всему российскому футболу.

В ближайшем будущем российский футбол рискует столкнуться с серьёзными проблемами, вызванными снижением уровня финансирования. Экономические последствия пандемии коронавируса и падения цен на нефть могут отразиться на благосостоянии клубов, а значит, и на их возможностях по привлечению высококлассных игроков. В случае такого развития событий руководители большинства команд будут вынуждены не только экономить на подписании контрактов со звёздами, но и в целом ограничивать свои траты на приобретение футболистов.

Такого мнения придерживается в том числе защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. По его словам, в случае понижения зарплат РПЛ ждёт отток легионеров, что скажется на качестве футбола.

«Я говорил, что наш уровень немного упал по сравнению с тем, что было три-четыре года назад. И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень ещё упадёт», — заявил Джикия в эфире телеканала «Россия 24».

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С мнением игрока национальной команды трудно не согласиться. РПЛ не входит в число самых престижных лиг, в связи с чем иностранные футболисты крайне редко рассматривают её как приоритетное место для продолжения карьеры. Большинство молодых игроков стараются либо сразу пробиться в один из топовых турниров Европы, либо попасть в лигу, признанную кузницей талантов.

Если раньше этот статус был у голландской Эредивизи и португальской Примейры, то в последнее время к ним присоединились бельгийская Про-лига и австрийская Бундеслига. Достаточно вспомнить переход форварда Весли из «Брюгге» в «Астон Виллу» за €25 млн или Эрлинга Холланда из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию» за €20 млн. В связи с этим российским командам приходилось заметно переплачивать, чтобы договориться о трансфере с подающими надежды футболистами и их ближайшим окружением.

Ухудшение финансовой ситуации в РПЛ приведёт к тому, что клубам станет гораздо сложнее вести переговоры с легионерами. А это, в свою очередь, скажется на их численности. Причём это касается не только будущих трансферов, но и перезаключений контрактов. Уже летом истекают соглашения у Мацея Рыбуса, Мануэла Фернандеша, Бранислава Ивановича, Эрика Бикфалви и Ари, которые могут отказаться продлевать их.

С учётом нынешнего положения дел есть все основания полагать, что «Локомотив», «Краснодар», «Зенит» и «Урал», вероятно, не смогут предложить те же условия, что ранее, и попросят футболистов согласиться на понижение зарплат. Игроков это вполне может не устроить, после чего РПЛ может лишиться пятерых профессионалов.

Как и говорил Джикия, такой сценарий развития событий негативно скажется на уровне РПЛ, а следовательно, и на выступлении её представителей в еврокубках. В отсутствие качественных легионеров российским клубам будет ещё сложнее соперничать с ведущими командами иностранных лиг, что приведёт к падению страны в рейтинге УЕФА. В результате провала в сезоне-2019/20 РФ уже пропустила вперёд Португалию, а последующие неудачи могут позволить подняться выше Бельгии и Нидерландам.

Проблемы с финансами могут привести к тому, что РПЛ отчасти станет напоминать Украинскую премьер-лигу, где есть два гранда (донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо») и все остальные. В России ситуация не столь катастрофичная, поэтому топовых команд может остаться четыре-пять и все сильнейшие футболисты будут сосредоточены именно в них, а остальные клубы будут вынуждены расставаться со своими локальными звёздами из-за скромных финансовых возможностей. Таким образом, пропасть между лидерами и аутсайдерами увеличится.

Тем не менее в снижении финансирования российских клубов может быть и плюс для развития отечественного футбола в целом. Сокращение зарплат заставит покидать страну не только легионеров, но и молодых отечественных игроков. Конечно, самые талантливые из них получат возможность перейти в топ-клубы и продолжат получать высокую зарплату, но менее классные футболисты встанут перед выбором — зарабатывать скромные деньги в командах-середняках РПЛ или пробовать свои силы за рубежом.

Не исключено, что многие молодые россияне предпочтут выступать в первенствах второго эшелона, чтобы потом продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов или вернуться на родину, но уже в качестве игрока стартового состава.

Совсем недавно подобное удалось Вячеславу Караваеву и Николаю Комличенко, которые яркими выступлениями за границей заслужили предложения от «Зенита» и «Динамо» соответственно. Некоторые уже вдохновились их примером, а в случае сокращения бюджетов клубов РПЛ их число может резко возрасти.

В настоящий момент подобное происходит всё в той же УПЛ, где игроки в раннем возрасте предпочитают отправляться в другие чемпионаты. Причём нередко они соглашаются на переезд не в ведущие лиги Старого Света, а в менее статусные. Так, талантливый хавбек Руслан Малиновский после нескольких сезонов в «Генке» перебрался в «Аталанту», Эдуард Соболь, Роман Яремчук и Евгений Макаренко выступают за бельгийские «Брюгге», «Гент» и «Кортрейк», а Василий Кравиц — за скромный испанский «Луго». В сборную Украины за последний год привлекалось полтора десятка футболистов, играющих в различных чемпионатах Европы.

Изменение вектора развития национальной лиги может также заставить покинуть страну и более звёздных российских футболистов — не только из-за уменьшения зарплат, но и из-за падения уровня конкуренции. Если раньше они могли выступать рядом с такими мастерами, как Гжегож Крыховяк, Никола Влашич, Жоау Мариу, Малком, то в будущем (при плохом развитии событий) смогут рассчитывать на это исключительно за границей.

В настоящий момент высокие зарплаты в РПЛ заставляют россиян чересчур избирательно подходить к предложениям из-за рубежа. Считается, что они должны рассматривать предложения либо от грандов, либо от клубов, регулярно выступающих в еврокубках. В связи с этим список возможных претендентов сильно сужается и игроки зачастую остаются на родине.

Свеж пример Фёдора Чалова, которого отговорили от трансфера в «Кристал Пэлас». Конечно, при нынешних результатах перспективы форварда в АПЛ кажутся более чем туманными, особенно при наличии Джордана Айю, Дженка Тосуна и Вильфрида Заа. Однако не стоит исключать, что падение морального духа лучшего бомбардира РПЛ сезона-2018/19 вызвано именно тем, что президент ЦСКА Евгений Гинер не отпустил его, рассчитывая заработать на продаже ещё больше.

Также можно вспомнить Фёдора Смолова, в своё время отказавшегося рассматривать предложения из «Лиона», «Марселя» и «Бордо». И это при том, что по состоянию на 2018 год команды входили в элиту французской Лиги 1, а «Олимпик» и вовсе регулярно выступал в Лиге чемпионов. Для сравнения, одного из самых ярких форвардов мундиаля 2014 года Мемфиса Депая переезд на «Стад де Люмьер» абсолютно не смутил. И это при том, что до этого он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», а не «Краснодара».

«Лион», «Марсель», «Бордо» — я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, «Гладбах», «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира», — рассказывал Смолов в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Таким образом, в случае описанного развития событий ведущие российские футболисты окажутся перед дилеммой. С одной стороны, выступая за ведущие клубы РПЛ, они не будут испытывать проблем в сражениях с середняками и аутсайдерами, число которых заметно возрастёт. Но с другой — из-за отсутствия классных легионеров не будут иметь возможности на равных бороться с топ-командами в Лиге чемпионов. Не исключено, что это заставит их по-новому взглянуть на перспективу переезда в Европу.

В выигрыше от этого может оказаться национальная команда, чьи игроки будут на регулярной основе соревноваться с представителями сильнейших лиг континента. Уровень их игры неминуемо вырастет, что поможет сборной России быть ещё более конкурентной на международной арене. Подтверждением тому является пример Александра Головина, добившегося прогресса в «Монако» в сравнительно короткий срок.

Конечно, в случае отъезда в Европу есть определённые поводы для волнения. Так, игрок может не пробиться в состав, не найти общего языка с тренером и плотно осесть на скамейке запасных. Но если от сложностей в общении с наставником или от внезапной рокировки последнего не застрахован никто, то первая проблема решаема. Для этого футболистам не стоит сразу думать о «Реале» или «Ювентусе», а рассматривать варианты с условными «Бетисом» или «Фиорентиной». В таких коллективах будет гораздо проще получить время на поле, при этом оставаясь на виду у скаутов.

Что касается РПЛ, то чемпионат рискует лишиться большинства своих сильных исполнителей и просесть в рейтинге УЕФА. Однако в отъезде мощных легионеров и лучших из россиян также есть определённые плюсы. В подобных условиях тренеры будут вынуждены больше доверять молодым, число которых может заметно возрасти. Конечно, условные «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» по-прежнему будут иметь определённые ресурсы для приглашения лучших россиян и качественных легионеров, но и им придётся доукомплектовывать состав собственными воспитанниками. В условиях сниженной конкуренции многие из них могут получить необходимую практику и проявить себя, причём некоторые делают это уже сейчас.