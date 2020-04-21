Джикия считает, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Джикия считает, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Наш уровень по сравнению с тем, что было три-четыре года назад, немного упал. И если в этой ситуации иностранные футболисты начнут покидать Россию, то, конечно, уровень ещё упадёт. Все прекрасно знают, что если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то от этого уровень станет ниже», — заявил Джикия в эфире телеканала «Россия 24».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

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