РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах

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Российская премьер-лига (РПЛ) не исключает возможность доигровки чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, при пустых трибунах.
РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах
  • РИА Новости

«Такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в пресс-релизе РПЛ.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.

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