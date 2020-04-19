РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах

Российская премьер-лига (РПЛ) не исключает возможность доигровки чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса, при пустых трибунах.

«Такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорится в пресс-релизе РПЛ.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.