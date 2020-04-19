РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата
- РИА Новости
«РПЛ возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в пресс-релизе лиги.
РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.
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