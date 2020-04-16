Спортивный юрист объяснил, как коронавирус повлияет на российский футбол

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на российский футбол.

«Немало проблем будет и с банкротством клубов. В России уже объявили о прекращении существования «Луч» и «Армавир». Думаю, эта тенденция только продолжится. Волна захлестнёт всю страну. Многие решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Другие попытаются растянуть свою кончину, но тоже закроются через несколько месяцев», — заявил Прокопец в интервью RT.

Ранее спортивный юрист рассказал о падении трансферного рынка в футболе из-за пандемии коронавируса.