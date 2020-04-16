Спортивный юрист рассказал о падении трансферного рынка в футболе из-за пандемии коронавируса

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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как изменятся цены на футболистов после окончания пандемии коронавируса.
Спортивный юрист рассказал о падении трансферного рынка в футболе из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Вы же сами видите, что происходит с мировой экономикой, поэтому лишних денег у клубов не будет. Существенно снизятся цены и на трансферном рынке. Этот мыльный пузырь сдуется. В ближайшее время не ждите покупок игроков за €150—200 млн. Цены упадут приблизительно на 30%», — заявил юрист в интервью RT.

Ранее юрист Прокопец рассказал, что в России никто не сокращал зарплату футболистам в одностороннем порядке.

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