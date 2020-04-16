Юрист Прокопец: в России никто не сокращал зарплату футболистам в одностороннем порядке

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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как проходит процесс сокращения зарплат футболистам в России.
Юрист Прокопец: в России никто не сокращал зарплату футболистам в одностороннем порядке
  • РИА Новости

«Это обычно происходит по соглашению сторон. Во всяком случае в России никто никому в одностороннем порядке зарплату не сокращал. Люди садятся за стол переговоров, футболисты входят в тяжёлое положение клубов и соглашаются подписать дополнительные соглашения, в которых прописано, что их зарплата на определённый срок уменьшится. Хотя в трудовом кодексе нашей страны есть такое понятие как «вынужденный простой». Если по независящим от работодателя причинам нет возможности продолжать деятельность, зарплата может быть сокращена в одностороннем порядке до двух третей оклада, то есть на 30 %», — заявил Прокопец в интервью RT.

Ранее Федун рассказал о влиянии пандемии коронавируса на трансферную и зарплатную политику клубов. 

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