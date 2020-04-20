Селюк: Смолов подпортил репутацию российских футболистов в Испании

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил свою критику в адрес нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, который вернулся в Россию из Испании во время пандемии коронавируса.

«Я не бью по Смолову. Но он в тот момент, когда всех посадили на «домашний арест», улетел в Москву. Он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. А Смолов показывает, что ему наплевать», — цитирует Селюка «Чемпионат».

Он также не понимает, как Смолов вернётся к возобновлению сезона в Испанию, так как ему снова придётся садиться на карантин уже там. Агент считает, что форвард останется в России, а «Сельта» не продлит с ним соглашение.

«Дело не в Смолове, а в сути. Представьте, если дальше ещё один российский игрок захочет поехать в «Сельту». Раньше были Мостовой, Карпин. А сейчас Федя подпортил репутацию российских футболистов в Испании и «Сельте», — резюмировал Селюк.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и вернулся в Москву.

Ранее тренер «Сельты» заявил, что Смолов и Систо допустили ошибку, приняв решение уехать во время карантина.