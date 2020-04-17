Тренер «Сельты»: Смолов и Систо допустили ошибку, приняв решение уехать во время карантина

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия прокомментировал решение игроков команды Фёдора Смолова и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.
Тренер «Сельты»: Смолов и Систо допустили ошибку, приняв решение уехать во время карантина
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«Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать», — приводит слова Гарсии COPE.

Он отметил, что ситуации с отъездом игроков различны, поскольку Смолов добивался от клуба разрешения покинуть страну.

«Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всём, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», — добавил специалист.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

5 апреля Смолов покинул Испанию, в которой введён режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией, и вернулся в Москву.

Ранее сообщалось, что Смолов оказал материальную поддержку станции скорой помощи в Москве.

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