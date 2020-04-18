Неоправданные надежды и проблемы со здоровьем: почему «Спартак» решил не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии»

«Спартак» не будет выкупать контракт полузащитника Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» по окончании срока аренды. Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн, отметив, что в то же время опыт немца помог молодой команде. В футбольном сообществе поддержали решение руководства коллектива. Ветеран красно-белых Евгений Ловчев назвал трансфер немца выброшенными на ветер деньгами, а бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов выразил мнение, что хавбек станет не единственным игроком, который покинет клуб РПЛ. О том, почему 10-кратный чемпион России решил отказаться от услуг победителя чемпионата мира по футболу 2014 года, — в материале RT.

Ещё до ситуации с коронавирусом в продолжение карьеры Андре Шюррле в «Спартаке» верилось с трудом. После яркого старта немецкий хавбек заметно сник и оставшееся время либо восстанавливался от травм, либо пытался набрать достойную форму. Очередное несчастье произошло с ним в феврале, когда Андре повредил голеностоп и выбыл как минимум до мая. Но из-за пандемии может случиться так, что он больше ни разу не появится на поле в красно-белой футболке.

Подобное развитие событий стало более чем реальным после того, как в немецкой прессе появилось заявление генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. В нём функционер сказал, что московский клуб не намерен выкупать контракт Шюррле у «Боруссии», тем самым поставив крест на перспективах чемпиона мира в российском коллективе в будущем сезоне.

«Это верно. Мы договорились с Андре, что не будем использовать опцию выкупа его контракта. Но Шюррле — невероятный футболист, который своим опытом обогатил нашу молодую команду», — цитирует Цорна немецкая газета Bild.

С учётом того факта, что стоимость выкупа прав на немецкого хавбека составляет €7 млн, решение руководства «Спартака» можно назвать логичным. По большому счёту Шюррле так и не смог проявить себя в московской команде и не отработал даже уплаченный за аренду миллион евро, выдав лишь один успешный отрезок. В первых четырёх встречах он забил один мяч, отдал две результативные передачи и в целом оставил о себе очень хорошее впечатление, но потом захандрил.

Сначала показалось, что напряжённая ситуация в коллективе и уход Олега Кононова нанесли серьёзный удар по психике спортсмена, а после ситуация усугубилась проблемами со здоровьем. Андре пропустил два матча из-за бронхита, а по возвращении так и не смог заслужить доверие Доменико Тедеско.

«Это правильное решение. Лучшие годы Шюррле давно прошли, поэтому его переход в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги. На него надеялись, ведь его можно назвать звездой. Но он постоянно находился в лазарете. Одно дело — 20-летний парень, которого можно вылечить, и совершенно другое — опытный 29-летний футболист», — заявил RT экс-игрок красно-белых Евгений Ловчев.

Помимо неудачных результатов, на ситуацию с выкупом контракта Шюррле повлиял и коронавирус. Пандемия нанесла серьёзный удар по финансовому положению всех без исключения спортивных клубов, не стали исключением и российские. В связи с этим решение отказаться от приобретения травматичного немца кажется ещё более обоснованным.

«С учётом того, как сейчас всё складывается, это нормальная ситуация. Думаю, Шюррле — не единственный, с кем не будет продлён контракт. Причём это касается не только «Спартака», но и других клубов РПЛ. Кроме того, в последнее время Андре играл не так много», — сказал бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов.

Стоит отметить, что приобретение Шюррле с самого начала казалось рискованной авантюрой. После триумфа на мундиале 2014 года в составе бундесманншафт полузащитник успел поиграть за «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию» и «Фулхэм», но нигде не блистал. Вкупе с не самой выдающейся результативностью ему мешали и частые повреждения, из-за которых он пропустил значительную часть игр за последние пять сезонов. Оформлять полноценный трансфер было рискованно, но согласие дортмундцев отпустить игрока в аренду стало решающим фактором. Так, за небольшую по футбольным меркам плату «Спартак» получил в своё распоряжение спортсмена экстра-класса, который вполне мог возродить свою карьеру в России. Благо, что перед глазами был пример Джефферсона Фарфана, вернувшего себе былую славу в «Локомотиве».

Однако история Шюррле оказалась больше похожа на ту, что произошла с Клаудио Маркизио. Бывшему футболисту «Ювентуса» прочили роль одного из лидеров полузащиты «Зенита», но вместо этого итальянец стал постоянным гостем лазарета. Впоследствии у него было выявлено тяжёлое повреждение колена, требовавшее немедленного хирургического вмешательства и длительного восстановления. Руководство сине-бело-голубых поспешило разорвать контракт со спортсменом, но это не спасло их от серьёзных трат. За два года он должен был заработать €13 млн с учётом бонусов, а в итоге получил в два раза меньше.

Тем примечательнее, что в самом начале сезона бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов неожиданно сравнил Шюррле с Маркизио и даже отдал предпочтение итальянцу. После серии удачных игр подобные параллели многими были восприняты с недоумением, но в итоге ни один из них не смог отработать вложенные в них средства.

«Наверное, и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего. Андре — игрок сборной Германии, выступал за очень сильные коллективы и в родной стране, и в Англии. Поэтому все полагали, что он станет лидером «Спартака». И с учётом его статуса подобные ожидания естественны. Но нужно понимать, что они не были вожаками в своих предыдущих командах. Они были спортсменами хорошего уровня, добротными футболистами, рядом с которыми было много отличных партнёров. Здесь у них не получилось проявить себя в силу различных обстоятельств. Уверен, что они не специально получали травмы», — добавил Рахимов.

При этом Ловчев выразил мнение, что руководство «Спартака» должно было обратить внимание на состояние здоровья Шюррле и с большей ответственностью подойти к его приглашению. Так, он напомнил ситуацию с трансфером Неманьи Видича из «Црвены Звезды», в то время также мучившегося от частых травм.

«Как мне рассказывал доктор Лю Хуншен, когда в «Спартак» пришёл Видич, Леонид Федун спросил, сможет ли он поставить серба на ноги. Тот тогда испытывал проблемы со спиной. Врач сказал, что сделает это, и только тогда с защитником был подписан контракт. Впоследствии Неманья верой и правдой служил футболу не только в московском клубе, но и в «Манчестер Юнайтед», — отметил Ловчев.

Таким образом, существует большая вероятность, что Шюррле больше не сыграет за «Спартак». На данный момент он находится на родине в Германии, а его возвращение в Россию возможно в том случае, если национальные чемпионаты всё же будут доиграны, а УЕФА разберётся в ситуации с истекающими контрактами игроков. Уже сообщалось, что в Союзе намерены выпустить постановление, согласно которому завершающиеся в мае или июне соглашения будут продлены вплоть до окончания нынешнего сезона. Но на данный момент это никак не задокументировано, поэтому с уверенностью говорить об этом не приходится. Срок аренды Андре истекает 30 июня, и пока нет никакой уверенности, что розыгрыш первенств удастся возобновить до его вынужденного отъезда в Дортмунд.

При этом неудачный отрезок в «Спартаке» вполне может указывать на то, что немецкий полузащитник находится на заключительном этапе своей карьеры. Сам Шюррле в октябре не исключил скорого ухода из спорта, намекая на проблемы с мотивацией и физическим состоянием. Возможно, провал в РПЛ лишь подтолкнёт его к этому шагу. Так же считает и Ловчев, по мнению которого Андре уже не сможет выступать на высоком уровне.

«Если у тебя не получилось в одном клубе, а во втором ты сидел в запасе, то за тобой тянется определённый шлейф. Возможно, в будущем он ещё будет получать копейки в каких-то слабых командах, но не будет котироваться в сильных коллективах. И это с учётом того, что он чемпион мира, а таких немного», — выразил мнение Ловчев.

Как сказал специалист, Шюррле является очередным примером того, как звёздные легионеры не развиваются в России, а вместо этого снижают к себе требования и деградируют. В качестве примера он вспомнил звёзд махачкалинского «Анжи», которые не стали ориентиром для отечественных молодых футболистов.

«Вспомните период, когда Сулейман Керимов бросался деньгами и приглашал Это’О, Лассану Диарра и Роберто Карлоса. Тогда мне казалось, что наши чему-то у них научатся. Но в итоге они не тянули наших наверх, а сами опускались до этого уровня. Но благодаря запасу техники всё равно оставались на виду в РПЛ. Но нельзя сказать, чтобы кто-то, как тот же Халк, вытянул команду к чемпионству. И после выступлений в чемпионате России почти никто из них не смог заиграть в Европе», — заключил Ловчев.