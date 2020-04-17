Рахимов: и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего

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Бывший футболист московского «Спартака» Рашид Рахимов провёл параллель между выступлениями полузащитника Клаудио Маркизио за «Зенит» и нападающего Андре Шюррле за «Спартак».
Рахимов: и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Наверное, и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего. Андре — игрок сборной Германии, выступал за очень сильные коллективы и в родной стране, и в Англии. Поэтому все полагали, что он станет лидером «Спартака». И с учётом его статуса подобные ожидания естественны. Но нужно понимать, что ни Андре, ни Клаудио не были вожаками в своих предыдущих командах», — заявил Рахимов RT.

Он отметил, что оба футболиста на протяжении всей карьеры показывали хороший уровень игры.

«Здесь у них не получилось проявить себя в силу различных обстоятельств. Уверен, что они не специально получали травмы», — добавил эксперт.

Ранее Рахимов прокомментировал решение «Спартака» не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии».

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