Рахимов: и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего
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- РИА Новости
«Наверное, и от Шюррле, и от Маркизио ждали большего. Андре — игрок сборной Германии, выступал за очень сильные коллективы и в родной стране, и в Англии. Поэтому все полагали, что он станет лидером «Спартака». И с учётом его статуса подобные ожидания естественны. Но нужно понимать, что ни Андре, ни Клаудио не были вожаками в своих предыдущих командах», — заявил Рахимов RT.
Он отметил, что оба футболиста на протяжении всей карьеры показывали хороший уровень игры.
«Здесь у них не получилось проявить себя в силу различных обстоятельств. Уверен, что они не специально получали травмы», — добавил эксперт.
Ранее Рахимов прокомментировал решение «Спартака» не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии».