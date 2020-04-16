Капитан «Зенита», нападающий «Краснодара» и немцы из «Динамо»: у кого в РПЛ летом закончатся контракты

Летом закончатся действующие контракты у целого ряда известных футболистов РПЛ. «Зенит» может остаться сразу без шестерых россиян, среди которых Артём Дзюба. Также соглашение истечёт у капитана петербуржцев Бранислава Ивановича. В свою очередь, «Локомотив» получит возможность обновить состав после ухода возрастных исполнителей, а несколько именитых ветеранов попытаются найти себе новые команды.

Кто из шести россиян останется в «Зените»?

Пожалуй, сильнее всего летом может поменяться состав действующего чемпиона страны «Зенита». В июне истекают контракты сразу у семи футболистов команды, причём шестеро из них — россияне. В том числе заканчивается соглашение у лидера атак сине-бело-голубых Артёма Дзюбы. Ещё в декабре прошлого года появлялась новость о подписании с ним нового соглашения по схеме «2+1» с годовым окладом €3,6 млн, но в клубе эту информацию не подтвердили.

Во вторник итальянские СМИ сообщили о возможном переходе нападающего сборной России в «Лацио», но генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг и эти слухи.

«Дзюба — ключевой футболист «Зенита». И он будет играть у нас», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Остальных отечественных футболистов, которые летом могут покинуть Санкт-Петербург, лидерами коллектива назвать сложно. Тем не менее они выполняют важную роль в ротации состава. Юрий Жирков, Михаил Кержаков, Олег Шатов, Далер Кузяев и Игорь Смольников получают разное количество игрового времени, но регулярно появляются на поле.

Тем не менее ни с одним из них контракт пока не продлён. Шатов с Кузяевым больше лечатся, чем играют. За последние полтора года полузащитники пропустили на двоих 277 дней. Смольников проиграл конкуренцию Вячеславу Караваеву и, если исходить из слов его агента Александра Маньякова, может отправиться в клуб MLS.

О будущем Кержакова СМИ умалчивают, но, вероятно, он останется в команде, ведь в текущем сезоне Михаил сумел навязать конкуренцию нестабильному и начавшему допускать ошибки Андрею Лунёву. Сложно предположить, что Сергей Семак согласится на уход опытного голкипера.

Вполне может остаться и Жирков, который, несмотря на возраст, всё ещё является важным игроком для петербуржцев. Для примера по количеству баллов за результативность (7) 36-летний ветеран уступает лишь Артёму Дзюбе (25), Сердару Азмуну (19) и Магомеду Оздоеву (9).

Вместе с тем допустить, что «Зенит» отпустит даже половину своих россиян, сложно, ведь в грядущем сезоне начнёт действовать новый лимит на легионеров и Семаку будут необходимы доморощенные футболисты хотя бы для ротации. Поэтому даже уходящим необходимо приобрести адекватную замену.

Как поступят гранды РПЛ с возрастными легионерами?

Также в «Зените» летом истечёт контракт у основного центрального защитника Бранислава Ивановича. 36-летний футболист в текущем сезоне пропустил лишь три игры, и без него сложно представить себе оборонительную линию петербуржцев. Но, судя по информации СМИ, в городе на Неве он не останется. Якобы серб хотел продлить соглашение на два года на действующих условиях (€3,3 млн). В клубе на это не пошли.

Также по теме Будущие звёзды МЮ и «Челси» и многократные чемпионы России: самые успешные трансферы легионеров РПЛ в 2000-х В первом десятилетии XXI века команды РПЛ часто приобретали не самых дорогих иностранных футболистов в надежде на то, что в будущем те...

Сразу несколько возрастных футболистов могут покинуть и «Краснодар». Речь о Мануэле Фернандеше, Маркусе Берге и Ари, которым на троих уже исполнился 101 год. В условиях финансового кризиса «южане» вряд ли продлят сотрудничество с атакующей троицей. Тем более Мурад Мусаев всегда готов предоставить шанс воспитанникам академии, и когда это делать, если не в условиях намечающегося финансового кризиса.

Однако у Ари шансы остаться в Краснодаре всё же есть. Глядя на игру натурализованного бразильца, сложно поверить, что ему уже 34 года. В текущем сезоне нападающий с восемью голами является лучшим бомбардиром команды.

В «Спартаке» пролонгацией контрактов с лидерами озаботились заранее. В текущем году соглашение истечёт только у Лоренсо Мельгарехо, если не считать арендованных у других клубов Андре Шюррле и Александра Соболева. Парагваец находится в команде больше четырёх лет, но по окончании сезона, если он возобновится, может покинуть клуб. В новом году Доменико Тедеско предоставил ему всего 18 минут игрового времени, да и смысла в продлении контракта с 30-летним универсалом уже нет, учитывая высокую конкуренцию и ставку на других исполнителей.

Как будет омолаживаться «Локомотив»?

А вот «Локомотив» летом ждёт серьёзное обновление состава. В июне истекут контракты сразу у семи футболистов, и все они старше 30 лет: Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Александр Коломейцев, Эдер, Антон Коченков, Борис Ротенберг. Для Юрия Сёмина это отличная возможность омолодить команду.

Впрочем, некоторые из вышеупомянутого списка могут остаться в стане железнодорожников. В первую очередь речь об Игнатьеве с Рыбусом, которым пока нет альтернативы на флангах обороны. Правда, в апреле сообщалось, что поляк собирается перебраться в один из клубов турецкой Суперлиги.

Тяжело красно-зелёным придётся и без Эдера, если клуб так и не купит нового форварда. Ведь будущее Фёдора Смолова пока остаётся туманным. Сам он не скрывает, что хочет остаться в «Сельте» и после окончания срока аренды. Практически наверняка сохранит свой статус и второй вратарь «Локо» Коченков, который в текущем сезоне несколько раз достойно подменял Маринато Гильерме и даже отразил пенальти в матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

А вот 35-летний Фарфан, скорее всего, сменит команду. Понять иное решение в ситуации с возрастным легионером, который не играет из-за травмы целый год, будет сложно. Даже с оглядкой на его полезность в чемпионском сезоне.

Сменят ли прописку русские немцы «Динамо»?

Помимо Ари летом закончатся контракты у двух других натурализованных легионеров, которые отметились в составе сборной России, — Константина Рауша и Романа Нойштедтера. В августе этнические немцы воссоединились в «Динамо» и в настоящий момент делают всё, чтобы команда поднялась как можно выше в турнирной таблице РПЛ. Оба вполне наработали на новые соглашения, хотя и переступили 30-летний порог.

Роман является основным опорным полузащитником бело-голубых, а Константин незаменим на левом фланге. Весной он и вовсе пребывал в прекрасной форме. В матче с «Тамбовом» защитник отдал решающую голевую передачу на Николая Комличенко, а в игре с «Ахматом» сам отметился забитым мячом.

Где продолжат карьеры Бикфалви и Деспотович?

С большой долей вероятности пойдут на повышение и лидеры клубов из второй половины турнирной таблицы. Если брать легионеров, то шаг вперёд могут сделать нападающие «Урала» и «Оренбурга» Эрик Бикфалви и Джордже Деспотович. Оба являются лидерами своих коллективов и вполне способны заинтересовать команды выше классом.

Также по теме Интервью со звёздами и пародии на обложки музыкальных альбомов: как Кержаков покоряет Instagram на самоизоляции Наставник юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков во время самоизоляции стал одним из главных ньюсмейкеров в мире...

Мало того, Деспотович осенью признавался, что к нему проявляли интерес Дмитрий Хохлов с Олегом Кононовым. Теперь ни тот, ни другой в РПЛ не работают. Но серб, который в текущем сезоне чемпионата страны забил восемь мячей, всё равно может заинтересовать российские топ-клубы.

Кандидатура Джордже подойдёт испытывающим проблемы с нападающими «Локомотиву» и ЦСКА. Да и «Краснодару» в случае ухода Ари и/или Берга форвард вполне способен помочь. Тем более платить за него не придётся, а самому футболисту не нужно выписывать такой контракт, как игрокам из Европы. Пока же «Оренбург» рассчитывает сохранить своего лидера.

«У него действующий контракт, он остаётся в нашем клубе. Я лично сделал ему предложение о продлении. Сказал, что если у него есть желание играть в «Оренбурге», будем обсуждать. А так, повторюсь, по поводу перехода Деспотовича пока никто не обращался», — приводит слова президента клуба Владимира Кияева «Чемпионат».

Шансы Бикфалви перебраться в топ-клуб существенно ниже, ведь ему уже 32 года. Тем не менее румын является очень сильным и разносторонним футболистом. Он готов сыграть сразу на нескольких позициях, обладает хорошим ударом и способен отдать непредсказуемую передачу. Однако в контракте форварда с «Уралом», по словам агента футболиста Даниэля Драгоша, есть пункт об автоматическом продлении на год, «если у клуба или игрока не будет разногласий».

Кто заинтересован в Меркулове и Коновалове?

Из подающих надежды россиян, преимущественно борющихся за выживание, отечественные гранды давно интересуются защитником «Урала» Михаилом Меркуловым и опорником «Рубина» Игорем Коноваловым. Оба могли сменить клубную прописку ещё в прошлом году, но остались на прежних местах.

Правда, Меркулов в 2020-м получать игровую практику перестал. В Екатеринбурге решили, что футболист не испытывает должной мотивации, выходя на поле в футболке «шмелей».

«Не хочет человек играть в нашей команде. Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург — это деревня… Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдёт, куда захочет», — цитирует президента «Урала» Григория Иванова «Спорт-Экспресс».

А вот Коновалов играет в «Рубине» на безальтернативной основе. Не исключено, что после прихода в команду Леонида Слуцкого хавбек решит не искать счастья на стороне, а останется в Казани, чтобы прогрессировать вместе со своей нынешней командой, которая дала ему дорогу в РПЛ. В противном случае 23-летний футболист может заинтересовать практически все российские топ-клубы. Он хорош в разрушении, грамотно читает игру, включается в прессинг. Вдобавок Игорь обладает неплохим пасом.

Кто обратит внимание на российских ветеранов?

Помимо Жиркова летом истекают контракты ещё у нескольких ветеранов-россиян. В их числе самый опытный футболист текущего сезона РПЛ — 39-летний Сергей Рыжиков. Возраст не мешал двукратному чемпиону России до недавнего времени быть основным вратарём «Крыльев Советов». Однако весной он сел в запас, а уже после приостановки чемпионата агент спортсмена Алексей Сафонов заявил, что самарцы не собираются продлевать с его клиентом контракт. Но карьеру Рыжиков заканчивать не собирается.

«Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет? Если после окончания карьеры связывать жизнь с футболом, а я хочу стать тренером, то хотелось бы посмотреть, как там всё устроено. Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Павла Погребняка, Динияра Билялетдинова, как там. Совсем по-другому, вот как там», — приводит слова Рыжикова телеканал «Матч Премьер».

Закончится контракт в июне и у упомянутого Погребняка. В текущем сезоне 36-летний Павел приносит пользу «Уралу». Во всех турнирах он записал на свой счёт четыре мяча. Вполне возможно, он ещё поиграет в Премьер-лиге, тем более Павел обладает колоссальным опытом. Он дебютировал в элите в далёком 2002-м, когда, например, защитнику ЦСКА Вадиму Карпову было всего десять дней от роду.

Денис Глушаков с Кириллом Набабкиным на три года моложе Погребняка и заканчивать карьеру точно не собираются. Экс-капитан «Спартака» вовсе является важнейшим игроком «Ахмата» и непременно попадёт в основной состав грозненцев. Вопрос только в том, сохранит ли коллектив из Чеченской Республики прописку в элите.

А вот Набабкин в ЦСКА всё чаще оказывается на скамейке запасных, да и травмы не обходят защитника стороной. Но опытный футболист ещё может пригодиться армейцам как минимум в роли «дядьки-наставника» для молодых партнёров. Тем более красно-синим Кирилл отдал 11 лет карьеры.