Будущие звёзды МЮ и «Челси» и многократные чемпионы России: самые успешные трансферы легионеров РПЛ в 2000-х

В первом десятилетии XXI века команды РПЛ часто приобретали не самых дорогих иностранных футболистов в надежде на то, что в будущем те либо станут звёздами российского чемпионата, либо будут с выгодой проданы в ведущие европейские лиги. Однако далеко не все сумели отработать выданные им авансы, окупить вложенные средства и заставить болельщиков и специалистов восхищаться. О самых успешных трансферах российских клубов в 2000-х по соотношению цена/качество — в материале RT.

В первом десятилетии XXI века российские футбольные клубы были как никогда в истории активны на трансферном рынке. Составы команд на регулярной основе пополняли иностранные футболисты, чему способствовали как отсутствие лимита на легионеров, так и солидные траты владельцев и спонсоров клубов. Тем не менее немногим игрокам удалось по-настоящему удивить экспертов и болельщиков, стать звёздами национального чемпионата и продержаться на заданном уровне несколько сезонов. Особенно это касается тех, чья стоимость не превышала €5 млн по нынешнему курсу.

Югославский рынок

В 2000-х особой популярностью у отечественных клубов пользовались футболисты из бывшей Югославии. При этом многие из них приходились ко двору в силу схожести менталитетов. В первую очередь это относится к бывшим партнёрам по московскому «Локомотиву» Браниславу Ивановичу и Эмиру Спахичу. Оба не только провели яркие отрезки в первенстве России, но и впоследствии успешно выступали в крупных европейских командах.

При этом первым в РПЛ приехал именно Спахич. В январе 2004 года босниец сменил «Загреб» на «Шинник», а сумма перехода составила всего €450 тыс. (по информации Transfermarkt). С учётом того, что уже через 1,5 года ярославцы продали защитника почти вчетверо дороже в «Торпедо» (за €1,65 млн), сделку уж точно можно было считать успешной. Трудолюбие и уверенная игра Эмира настолько подкупали, что всего через полгода он вновь пошёл на повышение и пополнил состав «Локомотива». Там он взял бронзу чемпионата и Кубок страны.

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Спахич выступал за «Локомотив» вплоть до весны 2009-го, когда со скандалом покинул стан красно-зелёных. Из-за его сложного характера, выражавшегося в регулярном нарушении дисциплины и конфликтах с партнёрами, клуб решил разорвать контракт с боснийцем. Однако это не помешало ему в будущем поиграть за французский «Монпелье», немецкие «Байер» и «Гамбург», а также испанскую «Севилью».

Что касается Бранислава, то его покупка обошлась «Локомотиву» гораздо дешевле. «Белград» получил за перспективного защитника всего €1 млн и явно продешевил. Всего за два сезона Иванович настолько прибавил, что впечатлил скаутов «Челси». Лондонский клуб согласился выложить за него €12 млн. Как оказалось, Роман Абрамович и компания не прогадали. Серб провёл в столице Великобритании девять успешных лет, в течение которых взял девять трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Поспорить с Ивановичем по числу наград может другой сербский защитник, перебравшийся в РПЛ в середине 2000-х, — Неманья Видич. При этом изначально трансфер Видича из «Црвены Звезды» в «Спартак» считался спорным. Серба считали довольно травматичным и боялись, что регулярные повреждения помешают ему раскрыться в Москве. Но всё сложилось более чем успешно, и спустя всего 1,5 года после приезда в Россию тот отправился покорять Туманный Альбион.

«Манчестер Юнайтед» заплатил за переход Видича €10,5 млн, вследствие чего чистая прибыль «Спартака» составила чуть более €6 млн. Серебряный призёр чемпионата России остался в солидном плюсе, а серб стал одним из самых успешных футболистов, когда-либо выступавших в АПЛ. За восемь лет в составе «красных дьяволов» он обзавёлся 15 титулами, включая кубок Лиги чемпионов. Тем примечательнее, что в финале МЮ взял верх над «Челси», а встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

В отличие от своих соотечественников, главные успехи в карьере Милоша Красича связаны именно с Россией. Реактивный хавбек обошёлся ЦСКА в €2,25 млн, но сполна отработал оказанное ему доверие. Он провёл в армейском коллективе шесть лет и помог ему выиграть 11 трофеев, а сам дважды признавался лучшим правым полузащитником чемпионата по версии РФС.

В свете этого, его переход в «Ювентус» за €15 млн казался более чем логичным. Но в отличие от Ивановича и Видича, он не смог продемонстрировать свои лучшие качества в сверхконкурентной среде. За два сезона он провёл 50 матчей, забил десять мячей и отдал девять результативных передач, но от серба ждали явно большего.

Латиноамериканский и южноевропейский рынки

Посоперничать с югославами в РПЛ могут разве что гости из Латинской Америки. В России всегда хорошо относились к футболистам из Бразилии, но с годами стали привлекать новобранцев и из других стран. Безусловно, отечественные клубы не могли пройти мимо родины Диего Марадоны и Лионеля Месси. Но если покупка Фернандо Кавенаги вряд ли может считаться успешной, то трансфер Алехандро Домингеса достоин самых лестных эпитетов.

В 2004-м переход «Чори» из «Ривер Плейта» обошёлся «Рубину» всего в €1,5 млн, но оправдал себя на все 100%. За первые два года он произвёл такое впечатление на болельщиков и экспертов, что сменил Казань на Санкт-Петербург, при этом его трансферная стоимость за это время выросла почти в пять раз. Да, в «Зените» ему не удалось блистать также ярко, но именно здесь он взял большую часть своих трофеев. За два года он выиграл первенство и Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, после чего вновь вернулся в столицу Татарстана.

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В свой последний год в РПЛ он не только помог «Рубину» выиграть чемпионат России, но и одержать легендарную победу над «Барселоной» на «Камп Ноу». За свои заслуги аргентинец был удостоен звания лучшего иностранного игрока лиги, после чего отправился покорять Испанию. «Валенсия» оказалась очень щедра и заплатила за атакующего хавбека €14 млн.

Помимо Домингеса, «Рубин» открыл ещё несколько игроков из Южной Америки, а самым ярким из них можно считать Кристиана Нобоа. В 2007-м покупка эквадорца из «Эмелека» обошлась всего в €1,5 млн, но за короткий срок он успел стать одним из лидеров команды и помог ей дважды стать чемпионом страны. Креативный полузащитник пришёлся ко двору в РПЛ и до сих пор выступает в России. За это время он успел поиграть за «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» и практически везде был на первых ролях.

Что касается бразильцев, то в РПЛ в 2000-х выступало много классных исполнителей из этой страны, но лишь некоторых из них можно назвать полноценными открытиями. Одним из самых ярких примеров является Жо, сходу ставший одним из лучших форвардов лиги и впоследствии десять лет остававшийся рекордным трансфером «на выход» для ЦСКА. За два года нападающий наколотил 47 мячей в 80 встречах и отправился в «Манчестер Сити» за €24 млн. С учётом того, что красно-синим он обошёлся почти в пять раз дешевле, сделку можно считать более чем успешной.

В отличие от Жо, Гильерме не только сделал себе имя в РПЛ, но и решил связать свою жизнь с Россией. Маринато оказался в «Локомотиве» 13 лет назад и в первые два сезона не провёл ни одного матча за коллектив, но впоследствии стал твёрдым первым номером не только в клубе, но и в сборной. В 2015 году он получил российский паспорт и с тех пор регулярно вызывался в национальную команду. Таким образом, хоть ему и не удалось компенсировать вложенные в него €1,5 млн за счёт продажи, но пользы он принёс более чем достаточно. Ведь при его непосредственном участии железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами страны.

Наравне с Домингесом и Жо, одним из самых ярких легионеров в истории РПЛ можно смело назвать Мигеля Данни. Хавбек прибыл в «Динамо» в 2005 году в составе внушительной португальской диаспоры, но в отличие от своих соотечественников по-настоящему расцвёл в России. Он выступал в РПЛ на протяжении 12 лет и за это время выиграл восемь трофеев. Хоть все они и были добыты в составе «Зенита», бело-голубые вряд ли остались в накладе. Как минимум в финансовом плане, ведь выручили за него в десять раз больше, чем заплатили сами (€3 млн).

Чехословацкий рынок

В настоящее время любители футбола знают «Зенит» по дорогостоящим приобретениям Халка, Акселя Витселя и Малкома, но в начале 2000-х петербуржцы нередко приглашали качественных игроков за небольшие деньги. При этом особенно качественно они работали в чехословацком направлении, что обусловлено длительным пребыванием в качестве главного тренера Властимила Петржелы.

Именно в этот период коллектив пополнили Мартин Шкртел и Камил Чонтофальски, которым было уготовано стать одними из важных звеньев сине-бело-голубых. При этом стоит отметить, что защитник обошёлся всего в €300 тыс., а голкипер — в €450 тыс.

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Но если Чонтофальски не повезло стать конкурентом бывшего голкипера сборной России Вячеслава Малафеева, то Шкртел быстро стал лидером обороны. За четыре года в «Зените» он провёл 111 матчей, после чего пошёл на повышение в «Ливерпуль». Трансфер обошёлся в €10 млн и стал одним из самых успешных в истории клуба. Однако в АПЛ словак выиграл лишь Кубок английской лиги, после чего отправился доигрывать в Турцию.

В отличие от «Зенита», «Спартак» вложил в приобретение чехов Ковача и Йиранека значительно более серьёзные средства, но взамен получил твёрдых игроков основы на долгие годы. Радослав защищал цвета красно-белых на протяжении четырёх лет, а Мартин — шести, по ходу которых даже примерил капитанскую повязку.

Вместе чешский дуэт помогал команде трижды завоёвывать серебряные медали РПЛ, а в 2009-м Йиранек повторил этот результат и в отсутствие своего соотечественника. Таким образом, оба отработали вложенные в них суммарно €7,3 млн. Примечательно, что из стана красно-белых оба отправились в Англию, но добиться серьёзных успехов там не смогли. Мартин не прижился в «Бирмингеме», а Радослав — в «Вест Хэме».