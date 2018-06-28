Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Видич признался, что ожидал большего от Сербии на ЧМ-2018

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» и российского «Спартака» Неманья Видич прокомментировал выступление национальной команды Сербии на чемпионате мира по футболу в России.

«У меня сейчас смешанные чувства: с одной стороны, мы участвовали в больших матчах, а с другой — мы ожидали большего на турнире», — цитирует Видича ТАСС.

При этом он попросил обратить внимание на то, что соперником национальной команды Сербии в заключительном матче группового этапа мундиаля выступали пятикратные чемпионы мира — национальная команда Бразилии.

Ранее главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал невыход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.