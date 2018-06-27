Главный тренер сборной Сербии Крстаич прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2018

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал прекращение выступления своей команды на чемпионате мира по футболу в России.

«Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали. За напряжённую борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире», — приводит слова Крстаича ТАСС.

По его словам, футболисты сборной Сербии приложили все силы для достижения максимального результата на мундиале. Крстаич отметил, что удовлетворён отношением своих подопечных к делу.

При этом он добавил, что в некоторых моментах сербские спортсмены могли сыграть лучше.

Ранее футболист сборной Швейцарии Блерим Джемайли выразил мнение, что его команда может стать сюрпризом ЧМ-2018.