Футболист Джемайли: Швейцария может стать одним из сюрпризов ЧМ-2018

Полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемайли прокомментировал выступление своей команды на групповом этапе чемпионата мира по футболу в России.

«У нас хорошая сборная, мы играем без поражений. Понятно, что можно и лучше, мы будем работать над собой», — цитирует «Чемпионат» Джемайли.

Он также отметил, что для него было очень важно отметиться голом в поединке с командой Коста-Рики. По словам Джемайли, он имел несколько отличных шансов отличиться в игре с Сербией, но не смог реализовать свои моменты.

«На этом чемпионате мира много сюрпризов, и мы можем стать одним из них, но нам нужно играть лучше. Что касается Швеции, то на стадии плей-офф все соперники сильные», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Джемайли был признан лучшим игроком заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики.