Джемайли получил награду лучшему футболисту матча Швейцария — Коста-Рика на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемайли был признан лучшим игроком по итогам встречи с национальной командой Коста-Рики в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

В матче с Коста-Рикой Джемайли провёл на поле все 90 минут игрового времени и стал автором гола.

Ранее был определён лучший игрок матча между сборными Бразилии и Сербии на ЧМ-2018 по футболу.