Паулиньо назван лучшим игроком матча Бразилия — Сербия на ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо получил награду лучшему футболисту по итогам встречи с национальной командой Сербии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в России.

В матче с командой Сербии Паулиньо провёл на поле 66 минут игрового времени и отметился забитым мячом.

Ранее был опубликован видеообзор матча Бразилия — Сербия на ЧМ-2018.