Римский легионер: СМИ сообщили об интересе «Лацио» к нападающему «Зенита» Дзюбе

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Владимир Зайвый
Итальянский клуб «Лацио» рассматривает нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу в качестве одного из кандидатов на усиление в летнее трансферное окно, сообщают СМИ. Вместе с ним в сферу интересов вошли два игрока «Челси». Форвард может перейти в «Лацио» на правах свободного агента, так как его контракт с петербургской командой истекает этим летом.
Римский легионер: СМИ сообщили об интересе «Лацио» к нападающему «Зенита» Дзюбе
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба попал в сферу интересов итальянского клуба «Лацио». По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб следит за игроком и может предложить ему подписать контракт этим летом.

До перерыва из-за пандемии коронавируса «Лацио» занимал второе место в чемпионате Италии, отставая всего на одно очко от лидирующего «Ювентуса». Римляне всерьёз претендуют на то, чтобы в следующем сезоне впервые за 13 лет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Местные СМИ неоднократно писали, что клубу в связи с этим потребуется усиление, и поэтому руководство команды рассматривает кандидатуру Дзюбы.

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Сейчас у «Лацио» есть неоспоримый лидер на острие атаки — Чиро Иммобиле, забивший 27 мячей в 26 матчах Серии A этого сезона. Дзюба мог бы сыграть роль его сменщика, которым сейчас является экс-форвард московского «Локомотива» Фелипе Кайседо. Эквадорец пока неплохо с ней справляется, имея в активе восемь голов в чемпионате Италии. Однако нельзя исключать и того, что Дзюба рассматривается на замену Иммобиле. По последним данным, на забивного итальянца претендуют «Наполи» и «Эвертон», хотя «Лацио» не намерен продавать его дешевле чем за €80 млн.

Среди достоинств Дзюбы, на которые обратила внимание La Gazzetta dello Sport, — высокий рост и незаурядные физические данные, которыми никто из нападающих в «Лацио» больше не обладает. За это россиянина сравнили со Златаном Ибрагимовичем, играющим сейчас в «Милане». При этом, как показали последние два сезона в «Зените», Дзюба не только играет на позиции чистого центрфорварда, но и может создавать моменты для партнёров и доводить мяч до штрафной. Сейчас роль подносчика снарядов для Иммобиле играет Луис Альберто, с которым Дзюбе, возможно, тоже придётся составлять конкуренцию за внимание со стороны главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.

При этом итальянские СМИ не забыли рассказать, что Дзюба является непростым по характеру футболистом и конфликтовал с нынешним главным тренером сборной Италии Роберто Манчини, когда тот работал в «Зените». Их недопонимание привело к тому, что сезон-2017/18 Дзюба доигрывал в тульском «Арсенале», в котором доказал своё право на участие в домашнем чемпионате мира, а Манчини был уволен за неудовлетворительные результаты.

Помимо Дзюбы, «Лацио» интересны и ряд других игроков. Среди возможных конкурентов россиянина La Gazzetta dello Sport упоминает игроков «Челси» Оливье Жиру и Педро Родригеса, хотя последний играет совсем на другой позиции. 

Новости о Дзюбе в Италии сопровождаются уточнением, что «Лацио» его порекомендовал влиятельный агент Жорже Мендеш, ведущий дела Криштиану Роналду и других звёзд футбола. Это может служить признаком того, что интерес римлян к российскому нападающему действительно существует и не является догадкой журналистов. Зимой Дзюбу звал к себе главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, который тоже является клиентом Мендеша. Трансфер, по данным СМИ, не состоялся из-за позиции «Зенита» и нежелания самого игрока менять клуб непосредственно перед Евро-2020. Теперь, когда чемпионат Европы перенесён на год вперёд, у Дзюбы будет достаточно времени, чтобы освоиться на новом месте, если он всё-таки захочет попробовать свои силы в иностранной лиге.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается этим летом, и пока что обе стороны не сообщали о продлении соглашения. Нельзя исключать, что разговоры об отъезде главной звезды петербургского клуба поспособствуют тому, чтобы переговоры прошли более продуктивно, и тогда вариант с переездом в Италию для Дзюбы отпадёт. В данный момент он имеет в «Зените» всё, о чём может мечтать футболист: статус лидера команды, постоянную игровую практику, почти выигранный титул чемпиона страны и возможность выступать в Лиге чемпионов, а также постоянную связь с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Однако сейчас «Зенит» не ведёт переговоры с игроками о продлении контрактов из-за неопределённости, вызванной пандемией коронавируса, заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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«До того момента пока не будет объявлена дата возобновления чемпионата России, «Зенит» ни с кем переговоров о продлении контрактов не вёл и вести не будет. Мы понимаем, с кем хотим доиграть чемпионат, если он протянется дальше 30 июня. До сих пор не определены временные промежутки трансферных окон, будет ли два или три окна. Так что мы сейчас в режиме ожидания», — цитирует «Спорт-Экспресс» Медведева.

Отсутствие внятных перспектив по поводу продления контракта может подтолкнуть Дзюбу к решительным действиям. Однако, по мнению российского футбольного агента Алексея Сафонова, ему уже вряд ли удастся кардинально изменить карьеру. Сафонов считает маловероятным не только сам переход российского нападающего в «Лацио», но и то, что ему удастся заиграть в Италии.

«Лацио» Дзюба не подойдёт по стилю игры. Про Англию и Испанию я бы ещё поверил, но не про Италию. Посмотрите, какие защитники в Италии: там большинство игр заканчивается нулевыми результатами. Тем более там сейчас пандемия и паника, практически все дела заморозились. Считаю, что его поезд давно ушёл. Думаю, у Артёма финансы сейчас на первом месте, а учитывая, какое налогообложение в Италии (под 50% или больше), никто ему не даст такие деньги. К тому же на носу чемпионат Европы, а если он не будет попадать в состав? Дзюба не станет так рисковать», — заявил Сафонов «Чемпионату».

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