Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение, почему российские игроки редко уезжают играть в европейские клубы по сравнению с тем, что было в конце 1990-х.
Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу
  • РИА Новости

«Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 1990-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами — небо и земля», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

Он отметил, что финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами и по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

«Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Всё определяет уровень игрока», — добавил специалист.

Ранее в «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы.

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