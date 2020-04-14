Черчесов объяснил, почему лишь немногие российские футболисты едут играть в Европу
- РИА Новости
«Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 1990-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами — небо и земля», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».
Он отметил, что финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами и по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.
«Только одного желания мало, самое главное — класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Всё определяет уровень игрока», — добавил специалист.
Ранее в «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы.