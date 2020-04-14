В «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в римский «Лацио».
В «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы
  • РИА Новости

«Это слухи из той же области, как и про Даниэле Ругани. Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Ранее сообщалось, что «Лацио» интересуется Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить