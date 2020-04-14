В «Зените» назвали беспочвенной информацию о возможном уходе Дзюбы

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в римский «Лацио».

«Это слухи из той же области, как и про Даниэле Ругани. Они не имеют под собой никакой почвы. На данный момент «Зенит» готовится к возобновлению чемпионата. Никакой другой вопрос в клубе не обсуждается», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Ранее сообщалось, что «Лацио» интересуется Дзюбой.