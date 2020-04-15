Иностранные СМИ назвали Канчельскиса лучшим российским футболистом в истории АПЛ

Арабское издание beIN Sports составило подборку из пяти лучших российских футболистов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

По мнению издания, лучшим является Андрей Канчельскис, который в период с 1992 по 1997 год выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а в начале 2000-х ещё играл за «Саутгемптон» и «Манчестер Сити».

На втором месте расположился бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин, защищавший цвета «канониров» с 2008 по 2013 год. На третью строчку поместили экс-игрока «Портсмута», «Челси», «Чарльтона» и «Фулхэма» Алексея Смертина, который с перерывом выступал в АПЛ с 2003 по 2008 год. За ним идёт Роман Павлюченко, игравший с 2008 по 2012 год за «Тоттенхэм». А пятёрку замкнул экс-защитник «Челси» Юрий Жирков (2009—2011).

Ранее сообщалось, что FA предложила провести остаток сезона АПЛ на «Уэмбли».