СМИ: FA предложила провести остаток сезона АПЛ на «Уэмбли»

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Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила стадион «Уэмбли» в качестве одного из мест для проведения оставшихся матчей сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
СМИ: FA предложила провести остаток сезона АПЛ на «Уэмбли»
  • Reuters

Как сообщает The Times, также предлагается использовать национальный футбольный центр «Сент Джордж Парк».

Отмечается, что на «Уэмбли» может проходить по несколько матчей в день, чтобы как можно скорее завершить сезон, а футбольный центр, рядом с которым расположено большое количество гостиниц, где могут разместиться команды, может служить тренировочной базой.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона.

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