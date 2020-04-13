СМИ: FA предложила провести остаток сезона АПЛ на «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложила стадион «Уэмбли» в качестве одного из мест для проведения оставшихся матчей сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Times, также предлагается использовать национальный футбольный центр «Сент Джордж Парк».

Отмечается, что на «Уэмбли» может проходить по несколько матчей в день, чтобы как можно скорее завершить сезон, а футбольный центр, рядом с которым расположено большое количество гостиниц, где могут разместиться команды, может служить тренировочной базой.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона.