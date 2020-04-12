СМИ: АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона

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Английская премьер-лига (АПЛ) ведёт переговоры с компанией Sky Sports по поводу действий в случае возможной отмены сезона из-за эпидемии коронавируса.
СМИ: АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, Sky Sports не станет требовать от лиги вернуть £371 млн, которые были выплачены АПЛ за право трансляции чемпионата, а постарается найти альтернативные способы возместить ущерб.

В том числе рассматриваются варианты продления прав ещё на год, дополнительные матчи для показа в прямом эфире и прочие опции.

После 29 туров в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. Мерсисайдцам не хватает двух побед до оформления официального чемпионства.

Ранее сообщалось, что АПЛ может допустить здоровых болельщиков на трибуны после возобновления сезона.

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