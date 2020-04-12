СМИ: АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, Sky Sports не станет требовать от лиги вернуть £371 млн, которые были выплачены АПЛ за право трансляции чемпионата, а постарается найти альтернативные способы возместить ущерб.
В том числе рассматриваются варианты продления прав ещё на год, дополнительные матчи для показа в прямом эфире и прочие опции.
После 29 туров в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. Мерсисайдцам не хватает двух побед до оформления официального чемпионства.
Ранее сообщалось, что АПЛ может допустить здоровых болельщиков на трибуны после возобновления сезона.