СМИ: АПЛ может допустить здоровых болельщиков на трибуны после возобновления сезона

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) планируют приобрести машины для ежедневного тестирования на коронавирус игроков и персонала.

Как сообщает The Mirror, данное оборудование будет находиться на базах клуба.

Кроме того, рассматривается вариант, что болельщики клубов смогут посещать матчи после возобновления сезона, если они будут иметь «паспорт здоровья», который получат те, кто сдаст отрицательный тест на COVID-19, или, у кого есть антитела, которые дают иммунитет к болезни.

После 29 туров в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. Мерсисайдцам не хватает двух побед до оформления официального чемпионства.

Ранее футболисты АПЛ объявили о создании фонда по борьбе с коронавирусом в Англии.