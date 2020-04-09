Футболисты АПЛ объявили о создании фонда по борьбе с коронавирусом в Англии
- Reuters
Об этом футболисты объявили в своих социальных сетях. Заявление сопровождалось единым хештегом #PlayersTogether (Игроки вместе). Инициатором идеи стал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, который обратился к капитанам других клубов с просьбой поддержать инициативу и нашёл положительный отклик у коллег.
Футболисты отметили, что данный проект является их собственной инициативой и не связан с клубами или АПЛ.
Ранее в АПЛ опровергли слова директора «Удинезе» о досрочном окончании сезона.