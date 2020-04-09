Футболисты АПЛ объявили о создании фонда по борьбе с коронавирусом в Англии

Игроки различных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) объявили о создании единого фонда, который будет оперативно выделять средства для борьбы с коронавирусом в стране.

Об этом футболисты объявили в своих социальных сетях. Заявление сопровождалось единым хештегом #PlayersTogether (Игроки вместе). Инициатором идеи стал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, который обратился к капитанам других клубов с просьбой поддержать инициативу и нашёл положительный отклик у коллег.

Футболисты отметили, что данный проект является их собственной инициативой и не связан с клубами или АПЛ.

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