Гол Жиркова в экстра-тайме вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

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Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Ахмат» забил первым. На 59-й минуте пенальти реализовал Одисе Роши. «Зенит» ответил голом Эмилиано Ригони на 78-й минуте. Уже в первом экстра-тайме победный для петербуржцев мяч забил Юрий Жирков. В полуфинале «Зенит» встретится с победителем пары «Спартак» — ЦСКА. Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле.