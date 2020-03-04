Гол Жиркова в экстра-тайме вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Гол Жиркова в экстра-тайме вывел «Зенит» в полуфинал Кубка России по футболу
  • @akhmatgrozny
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Ахмат» забил первым. На 59-й минуте пенальти реализовал Одисе Роши. «Зенит» ответил голом Эмилиано Ригони на 78-й минуте.

Уже в первом экстра-тайме победный для петербуржцев мяч забил Юрий Жирков.

В полуфинале «Зенит» встретится с победителем пары «Спартак» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить