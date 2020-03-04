Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за состояния поля в Ярославле

В Российском футбольном союзе (РФС) объявили о переносе матча 1/4 финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

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Об этом сообщает пресс-служба РФС. Новые дата и место встречи будут определены позднее. Поединок должен был состояться 4 марта в 18:30. Ранее президент «Урала» заявил, что на поле «Шинника» невозможно играть в футбол.