Президент «Урала» заявил, что на поле «Шинника» невозможно играть в футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов остался недоволен состоянием поля на стадионе «Шинник» в Ярославле.

«Я считаю, что на таком поле нельзя играть в футбол. У нас впереди важные матчи в РПЛ, а мы будем играть на таком поле. Сейчас такие технологии, которые позволяют хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то разрешить эту проблему, но в любом случае мы будем играть, иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», — заявил Иванов «Чемпионату».

Матч «Шинник» — «Урал» пройдёт 4 марта и начнётся в 18:30 мск.

Ранее «Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником».