Ловчев считает, что Шюррле находится на закате карьеры

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что карьера немецкого форварда, чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле идёт на спад.
Ловчев считает, что Шюррле находится на закате карьеры
  • Reuters

«Шюррле находится на закате карьеры? Конечно. Если у тебя не получилось в одной команде, а во второй ты сидел в запасе, то за тобой тянется определённый шлейф. Возможно, в будущем он ещё будет получать копейки в каких-то слабых командах, но не будет котироваться в сильных коллективах. И это с учётом того, что он чемпион мира, а таких немного», — заявил Ловчев RT.

Ранее он высказал мнение, что переход Шюррле в «Спартак» — это выброшенные на ветер деньги.

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