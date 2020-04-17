Ловчев считает, что Шюррле находится на закате карьеры

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что карьера немецкого форварда, чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле идёт на спад.

«Шюррле находится на закате карьеры? Конечно. Если у тебя не получилось в одной команде, а во второй ты сидел в запасе, то за тобой тянется определённый шлейф. Возможно, в будущем он ещё будет получать копейки в каких-то слабых командах, но не будет котироваться в сильных коллективах. И это с учётом того, что он чемпион мира, а таких немного», — заявил Ловчев RT.

Ранее он высказал мнение, что переход Шюррле в «Спартак» — это выброшенные на ветер деньги.