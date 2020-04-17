Ловчев: переход Шюррле в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение клуба не выкупать контракт нападающего Андре Шюррле, арендованного у дортмундской «Боруссии».
Ловчев: переход Шюррле в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Это правильное решение. Лучшие годы Шюррле давно прошли, поэтому его переход в «Спартак» — выброшенные на ветер деньги. На него надеялись, ведь его можно назвать звездой. Но он постоянно находился в лазарете. Одно дело 20-летний парень, которого можно вылечить, и совершенно другое — опытный 29-летний футболист», — заявил Ловчев RT.

Он провёл параллель с приходом в команду сербского защитника Неманьи Видича, которому на момент трансфера было 23 года.

«Как мне рассказывал доктор Лю Хуншен, когда в «Спартак» пришёл Видич, Леонид Федун спросил, сможет ли он поставить серба на ноги. Тот тогда испытывал проблемы со спиной. Врач сказал, что сделает это, и тогда с защитником был подписан контракт. Впоследствии Неманья верой и правдой служил футболу не только в московском клубе, но и в «Манчестер Юнайтед», — добавил эксперт.

Ранее Рашид Рахимов высказал мнение, что Шюррле будет не единственным игроком, с кем не продлят контракт.

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