«Не ждите покупок за €150—200 млн»: юрист Прокопец о стоимости футболистов, сокращении зарплат и нюансах контрактов

Досрочное завершение сезона может привести к банкротству ряда профессиональных команд. Об этом в интервью RT заявил спортивный юрист Михаил Прокопец. По его словам, клубы сделают всё, чтобы доиграть национальные чемпионаты в любые сроки. Специалист рассказал о правовых тонкостях при сокращении зарплат игрокам и выплатах бонусов за достижение конкретного результата, а также спрогнозировал неизбежное снижение цен на трансферном рынке.

«Цены упадут приблизительно на 30%»

— Главный вопрос, который сейчас волнует всех футболистов, — сокращение зарплат. Насколько это юридически обоснованная мера?

— Оно обычно происходит по соглашению сторон. Во всяком случае, в России никто никому в одностороннем порядке зарплату не сокращал. Люди садятся за стол переговоров, футболисты входят в тяжёлое положение клубов и соглашаются подписывать дополнительные соглашения, в которых прописано, что их зарплата на определённый срок уменьшится. Повторюсь, в России, насколько я знаю, в одностороннем порядке сокращений не было. Хотя в Трудовом кодексе нашей страны есть такое понятие, как «вынужденный простой». Если по не зависящим от работодателя причинам нет возможности продолжать деятельность, зарплата может быть сокращена в одностороннем порядке до двух третей оклада, то есть на 30%. Но пока в России такого не происходило.

— Почему клубы не хотят пользоваться этой лазейкой?

— У них получается договориться с футболистами, а это всегда лучше, чем сделать что-либо в одностороннем порядке и влезть в конфликт. ФИФА в специальном циркуляре неслучайно попросила стороны договариваться. Одно дело, когда у тебя что-то отбирают, другое — когда ты сам помогаешь клубу, поскольку у него всё плохо.

— При этом клубы сокращают зарплаты неравномерно. Почему не прийти к какой-то единой цифре?

— Все договариваются в индивидуальном порядке. У кого-то сегодня дела идут хуже, у кого-то лучше. «Краснодар» вообще не стал ничего сокращать, у них всё в порядке с финансами. В «Спартаке» владелец, напротив, испытывает проблемы. В бюджетных клубах ситуация другая. В «Тамбове» сказали, мол, деньги нам выделены до конца года, и мы всё оставим как есть. А в ЦСКА футболисты вообще согласились на понижение окладов на 50—60%.

— Если футболисты не согласны с сокращением, как они могут оспорить его?

— Просто не соглашаться на это, ведь всё происходит по соглашению сторон. В таком случае клуб либо может понизить зарплату в одностороннем порядке, пользуясь зацепкой в Трудовом кодексе, о которой я говорил, либо смириться. Если российскому игроку урезают зарплату в связи с вынужденным простоем, он может обратиться в РФС либо ФИФА за защитой своих прав.

— Какие у него будут шансы на победу в суде?

— То, что сейчас происходит, безусловно, можно квалифицировать как вынужденный простой и добиться снижения зарплаты на 30%, хотя у юристов всегда есть лазейки. А вот споры иностранных футболистов с российскими клубами регулируются правилами ФИФА, там никаких односторонних понижений оклада не предусмотрено в принципе. Так что как минимум у легионеров будут все шансы на победу.

— Пока не было ни одного известного случая, чтобы игрок не согласился идти на уступки и обратился в суд. Почему?

— Споров возникало немало, но они были скрыты от широкой общественности. Разумеется, у всех имелось своё мнение.

Но поведение футболистов в данной ситуации говорит о том, что они достаточно сознательные люди. Неправильно выставлять их богачами, которым на всё плевать. Они пошли на понижение, поскольку прекрасно понимают: зарплаты в ближайшее время упадут везде и в их интересах помочь клубам спастись, чтобы не лишиться рабочих мест.

— После окончания пандемии можно ждать резкого падения уровня зарплат в мировом футболе?

— Да. Вы же сами видите, что происходит с мировой экономикой, поэтому лишних денег у клубов не будет. Существенно снизятся цены и на трансферном рынке. Этот мыльный пузырь сдуется. В ближайшее время не ждите покупок игроков за €150—200 млн. Цены упадут приблизительно на 30%.

«Будет немало проблем с банкротством клубов»

— Второй момент касается контрактов футболистов, которые истекут в июне. Как УЕФА и ФИФА могут решить данный вопрос?

— ФИФА уже предложила автоматически продлить все контракты до момента фактического окончания сезона. Многие с этим не согласны, поскольку существует свобода договора и футболисты с клубами должны решать такие вопросы между собой. Поэтому есть шанс, что в некоторых странах контракты игроков не продлят.

— Но если одни будут следовать рекомендациям ФИФА, а другие — нет, начнётся хаос.

— Думаю, все в конечном итоге согласятся с ними. Я, например, не могу представить себе футболиста, который, отыграв 20 туров из 30, скажет, что дальше выходить на поле не намерен. Куда он пойдёт, если трансферное окно закрыто?

— Как юридически продлят соглашения?

— Будут подписаны допсоглашения к основным контрактам до даты фактического окончания сезона. Но её будет устанавливать не ФИФА, а конкретные федерации стран.

— Но ведь у некоторых уже подписаны контракты с новыми клубами.

— По этому случаю ФИФА уже объявила, что все достигнутые договорённости с новыми клубами тоже автоматически сдвигаются на первый день нового сезона. Соответственно, если старое соглашение продлили до 1 сентября, новое начнёт действовать с 2-го. А так не вижу проблемы, что сезон в разных странах завершится в разное время. Так ведь было и раньше. И даже если ты получишь травму, доигрывая за предыдущую команду, твой контракт никуда не денется.

— Выходит, клубам придётся ещё два-три месяца платить уходящим игрокам зарплату. Они могут не согласиться?

— В этом и заключается основная проблема. Сейчас клубы думают, как уйти от данной обязанности. Но командам ведь необходимо доиграть сезон. Каждый клуб в июне в среднем могут покинуть по семь-восемь человек. Кто тогда будет выходить на поле?

— Как клубы могут оспорить автоматическое продление контрактов?

— Думаю, им нужно будет оспаривать само решение ФИФА. Но и футболист в таком случае может обратиться в Международную федерацию футбола. Проблема в том, что никакая федерация не вправе вмешиваться в вопросы контрактов. Чисто юридически она не может взять и продлить его, ведь договор заключён между клубом и спортсменом, ФИФА здесь ни при чём. С другой стороны, это организация, которая управляет футболом, и она может убедительно попросить придерживаться рекомендаций. В общем, подобное происходит впервые в жизни, и пока ничего не понятно.

— Вы ждёте вала судебных исков от футболистов по всем этим вопросам после окончания пандемии или стороны сумеют договориться?

— Жду вала исков, связанных с невыплатой футболистам зарплат. В России с этим проблем нет, а вот в Казахстане, где работает офис нашей юридической фирмы, многие клубы не смогли договориться с игроками и урезали им оклады в принудительном порядке. А иностранцы ведь приезжают туда зарабатывать, и это их единственная мотивация в данной ситуации. Поэтому люди устраивают скандалы.

Немало проблем будет и с банкротством клубов. В России уже объявили о прекращении существования «Луч» и «Армавир». Думаю, эта тенденция только продолжится. Волна захлестнёт всю страну. Многие решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Другие попытаются растянуть свою кончину, но тоже закроются через несколько месяцев.

«Все будут ужиматься до последнего и играть в августе по три матча в неделю»

— До конца не понятно, будет ли доигран текущий сезон. Если нет, то смогут ли футболисты условного «Ливерпуля» получить свои бонусы за чемпионство?

— Каждая национальная федерация решит этот вопрос по-своему. Но судя по всей информации, которая доходит до меня, никакой досрочной остановки сезона не будет. Напротив, все настроены его доиграть, пусть даже спустя пару месяцев. Это связано с тем, что спонсорские деньги давно получены. А спонсоры ведь могут сказать: «Мы заплатили вам за 40 игр, а вы провели только 20. Верните, пожалуйста, половину».

— Как это будет юридически обосновано?

— Спонсорские услуги — это прежде всего реклама, например определённое количество билбордов на стадионе. В свою очередь, к компаниям, которые выделяют деньги клубам, могут возникнуть серьёзные вопросы у аудиторов. Чтобы не возвращать средства, все будут ужиматься до последнего и играть в августе по три матча в неделю. Поэтому вообще не рассматриваю варианта, при котором сезон досрочно завершится. В противном случае это приведёт к шквалу банкротств. Спонсоры заберут деньги, ТВ-вещатели тоже. А это огромные убытки.

— Но российские клубы получают за рекламу и ТВ не так много.

— Всё равно это немалые средства. Плюс у нас большинство клубов РПЛ содержится различными крупными корпорациями вроде «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. А им тоже необходимо отчитаться за трату денег. Любой аудитор потребует вернуть их. В госклубах ситуация иная, там бюджет выделен на весь год, но в РПЛ бюджетных коллективов на самом деле не так много. Большая часть получает солидный процент доходов от частных компаний.

— Возвращаясь к вопросу возможного досрочного окончания сезона, многие футболисты получают большую часть зарплаты за достижение определённого результата. Получается, они просто останутся без своих денег?

— Боюсь, интересы футболистов в данной ситуации стоят не на первом месте. ФИФА не будет ориентироваться на эти критерии. Для них индустрия в целом важнее, чем интересы игроков.

— То же касается пунктов об автоматической пролонгации контрактов. У многих они продлеваются за определённое количество матчей. Получается, футболисты потеряли эту возможность по не зависящим от себя обстоятельствам.

— На самом деле этот пункт крайне редко встречается в контрактах игроков. Все вспоминают Романа Широкова и его соглашение со «Спартаком», но он был едва ли не единственным в своём роде.

— Как быть другим игрокам с бонусами за достижение определённого результата?

— Если какой-то футболист посчитает, что его обделили в правах, он может обратиться в суд. Но в ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS) стараются идти навстречу игрокам в подобных ситуациях. То есть, если тебе положен бонус за 30 матчей, а ты провёл 28, после чего попал в опалу, скорее примут твою сторону. Но каждый случай рассматривается индивидуально, есть масса нюансов. Если ты скорее выполнил условие для получения бонуса, чем нет, вероятно, ты его получишь.