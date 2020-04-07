ФИФА опубликовала рекомендации по контрактам и трансферным окнам

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала ряд рекомендаций в связи с приостановкой соревновательного сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, клубам предлагается продлить контракты до тех пор, пока сезон действительно не закончится, при условии взаимного согласия сторон. Отмечается, что этот же принцип применяется к соглашениям, которые должны были вступить в силу с началом нового сезона.

В ФИФА также призвали национальные федерации и клубы тесно сотрудничать с игроками в поиске компромисса и согласия в вопросах соблюдения контрактных обязательств в части финансовых выплат.

ФИФА также позволила сместить даты трансферных окон, чтобы они соответствовали окончанию предыдущего сезона и началу нового.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы ФИФА, пандемия коронавируса изменит мировой футбол.