ФИФА опубликовала рекомендации по контрактам и трансферным окнам

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала ряд рекомендаций в связи с приостановкой соревновательного сезона из-за пандемии коронавируса.
ФИФА опубликовала рекомендации по контрактам и трансферным окнам
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, клубам предлагается продлить контракты до тех пор, пока сезон действительно не закончится, при условии взаимного согласия сторон. Отмечается, что этот же принцип применяется к соглашениям, которые должны были вступить в силу с началом нового сезона.

В ФИФА также призвали национальные федерации и клубы тесно сотрудничать с игроками в поиске компромисса и согласия в вопросах соблюдения контрактных обязательств в части финансовых выплат.

ФИФА также позволила сместить даты трансферных окон, чтобы они соответствовали окончанию предыдущего сезона и началу нового.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы ФИФА, пандемия коронавируса изменит мировой футбол.

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