Глава ФИФА считает, что пандемия коронавируса изменит мировой футбол

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что пандемия коронавируса серьёзно повлияет на мировой футбол.

«Футбол вернётся, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара. Нужно из этого вынести урок: футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим. Более инклюзивным, более социальным, более глобальным, менее злобным и более дружелюбным», — приводмт слова Инфантино ANSA.

Он отметил, что не только футбол, но и сами люди изменятся после случившегося.

«Мы станем лучше. Более человечными, более внимательными к другим людям», — добавил президент ФИФА.

Из-за пандемии большинство футбольных, а также других спортивных соревнований были приостановлены, пренесены или вовсе отменены.

Ранее сообщалось, что Инфантино допустил уменьшение количества футбольных турниров.