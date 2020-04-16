«Способны закрепиться в Европе»: Галактионов о футболистах сборной U21, звёздной болезни и об уменьшении зарплат в РПЛ

Секрет успеха нынешней молодёжной сборной России по футболу кроется в совокупности многих факторов, среди которых — наличие у игроков опыта выступления на крупнейших юношеских турнирах. Об этом в интервью RT заявил главный тренер команды Михаил Галактионов. По его мнению, многие футболисты команды способны заиграть в ведущих европейских чемпионатах. Кроме того, специалист рассказал, когда Матвей Сафонов и Александр Максименко дорастут до уровня Игоря Акинфеева, а также объяснил, почему действия Фёдора Чалова на поле следует рассматривать не только через призму забитых мячей.

— Перенос и отмена соревнований из-за коронавируса повлияют на сроки проведения отборочного турнира молодёжного Евро-2021 и, возможно, его финальной стадии. Что вас больше всего волнует в этой связи?

— Пандемия COVID-19 остановила спорт во всём мире. Безусловно, это очень серьёзно, поэтому прогнозировать здесь что-либо сложно. С игроками сейчас общаемся в индивидуальном порядке — я или мои помощники по тренерскому штабу. Что касается тренировок, то программу занятий футболисты получают в клубе.

— Не боитесь в преддверии взрослого Евро, которое перенесли на 2021 год, лишиться, например, Матвея Сафонова с Магомедом-Шапи Сулеймановым, которые могут усилить основную сборную?

— Цель молодёжной сборной России, помимо достижения результатов, заключается как раз в том, чтобы растить кадры для основной национальной команды. Мы хотим, чтобы наши ребята были там востребованы. Станислав Черчесов регулярно интересуется делами футболистов молодёжки, поэтому контакт с ним у нас налажен и вся необходимая информация у него есть.

— Вы сказали, что общаетесь с игроками. Даёте им какие-то рекомендации?

— Если в этом есть необходимость, высказываю своё мнение по интересующим наших ребят вопросам не только на футбольную тему, но и по каким-то жизненным ситуациям.

Также по теме Будущие звёзды МЮ и «Челси» и многократные чемпионы России: самые успешные трансферы легионеров РПЛ в 2000-х В первом десятилетии XXI века команды РПЛ часто приобретали не самых дорогих иностранных футболистов в надежде на то, что в будущем те...

— На молодых футболистах карантин скажется меньше, чем на возрастных?

— Для всех спортсменов карантин — это потеря спортивной формы. Чтобы вернуть оптимальные кондиции, потребуется определённое время.

— Помимо непосредственно футбольных моментов пандемия может спровоцировать финансовый кризис, который отразится на клубах и зарплатах игроков.

— Тут нужно говорить не только о футболе, а вообще о всех сферах жизни в России. Думаю, руководителям придётся ужаться в финансовом плане, но у молодых игроков, возможно, шансов проявить себя будет ещё больше.

— Может ли снижение зарплат и повышение конкуренции подтолкнуть молодых к отъезду в Европу?

— Сегодняшнее поколение игроков, уверен, ставит перед собой цель уехать в европейские чемпионаты. Теперь всегда возникает встречный вопрос: хватит ли их уровня для того, чтобы на ребят обратили внимание и смогут ли они себя там проявить? Я в верю в ребят и в то, что они способны закрепиться в Европе.

— Как часто футболисты советуются с вами о своём будущем, например о переходе в другой клуб или об отъезде в Европу?

— Если игроку необходимо моё мнение непосредственно о переходе в ту или иную команду, о её игровом стиле и других нюансах, естественно, я его высказываю.

— Если речь идёт об игре за клуб второй восьмёрки РПЛ или выступлении в крепкой команде среднего европейского первенства, что посоветуете?

— Всё зависит от самого клуба, уровня чемпионата, команды, того, кто работает с ней. Нюансов в такой ситуации очень много.

— Вы говорите о том, что сегодня молодые игроки стремятся уехать в Европу. Чем нынешняя футбольная молодёжь ментально отличается от той, которая была, например, десять лет назад?

— У каждого поколения своя история, свои герои. Чтобы доказать, что они лучше, тем игрокам, которые пришли сейчас, прежде всего необходимы титулы и победы.

— В чём секрет успеха нынешней молодёжной сборной? Почему столько ребят заиграли в РПЛ, причём в топ-клубах?

— Здесь сложилось воедино много факторов. Безусловно, это и заслуга тех тренеров, которые работали с ними на разных этапах подготовки.

Большой плюс состоит в том, что последнее поколение игроков молодёжки прошло юношеские чемпионаты Европы и мира. Они получили неоценимый опыт участия в серьёзных международных матчах. И конечно, сказался талант, трудолюбие ребят, доверие клубных тренеров. Да и, уверен, ментальность самих молодых футболистов поменялась. Они действительно стали более профессионально относиться к делу.

— В чём главное зло для молодых российских футболистов?

— Самоуспокоенность и снижение требований к себе. Причём это применимо не только к молодым игрокам, но и к большинству футболистов в России вообще.

— Как помогаете молодым футболистам избежать самоуспокоенности, когда они получают первый серьёзный контракт?

— Убеждён, что сейчас практически не происходит такого, что молодому игроку сразу предлагают миллионный контракт. Они к этому идут постепенно и впоследствии готовы ко всему.

— За место вратаря в молодёжке борются Матвей Сафонов и Александр Максименко. Можно ли сказать, что они уже ни в чём не уступают многолетнему первому номеру национальной команды Игорю Акинфееву?

— Оба наших голкипера очень талантливы, с отличными данными. Уже сейчас о них можно говорить как о перспективном будущем сборной. Но прежде чем сравнивать их с Акинфеевым, ребята должны обрести стабильность, получить опыт, набить шишки, пройти огонь и медные трубы. На сегодняшний день такие сравнения выглядят не очень корректными и объективными. Они должны стабильно выступать за свои команды не только в чемпионате России, но и в еврокубках. А также проводить качественные матчи в составе молодёжной сборной и добиться с ней положительного результата.

Также по теме Футбольные Золушки РПЛ: «Спартак» из Нальчика и ещё пять российских клубов, прыгнувших выше головы Весной 2010 года лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу неожиданно захватил «Спартак-Нальчик». И хотя подопечным...

— В ЦСКА играет большая группа футболистов вашей команды. Но не кажется ли вам, что с таким количеством молодых нереально бороться за чемпионство?

— Абсолютно убеждён, что со временем они наберутся опыта и армейцы будут сражаться за самые высокие места.

— Со стороны защитник ЦСКА Игорь Дивеев кажется настоящим лидером молодёжки, который правильно относится к футболу, финансам и жизни. Нет ощущения, что он способен в будущем стать капитаном главной сборной?

— Мы знаем характеры и качества всех наших футболистов и видим их на тренировочных сборах ежедневно. Что касается Дивеева, он постепенно двигается вперёд, прибавляет и входит в ту обойму игроков, на которых рассчитывает и команда, и тренерский штаб.

— Нет ли ощущения, что Фёдор Чалов так и не пришёл в себя после несостоявшегося перехода в «Кристал Пэлас»?

— У меня нет. Когда Фёдор находится в расположении нашей команды, к нему не возникает никаких вопросов. Безусловно, есть игровые моменты, которые необходимо улучшать, на которые мы обращаем внимание. Это нормальный рабочий процесс. Однако игру Фёдора необходимо рассматривать в более широком масштабе, а не ограничиваться лишь забитыми или незабитыми мячами.

— 19-летний Наиль Умяров стремительно ворвался в основу «Спартака». Нет опасений, что его настигнет синдром второго сезона?

— Всё возможно, и таких примеров было много. Очень важно, кто окажется рядом в этот момент и какие будут внесены коррективы, если такой период в его карьере настанет.

— А как вы боретесь со звёздной болезнью у своих молодых подопечных?

— Если у какого-то игрока появляются намёки на этот синдром, коллектив и лидеры команды способны сами объяснить, что этот футболист неправ, и направить его в нужное русло. Естественно, если требуется вмешательство тренерского штаба, то определённая работа происходит.