Малафеев не исключил, что Галактионов чередует Сафонова и Максименко по наводке Черчесова

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о чередовании Александра Максименко и Матвея Сафонова в составе молодёжной сборной.
Малафеев не исключил, что Галактионов чередует Сафонова и Максименко по наводке Черчесова
  • РИА Новости

«В большинстве случаев подобная практика несёт отрицательный результат, но бывают исключения. Наверное, не совсем правильно чередовать голкиперов в сборной. Но решению Михаила Галактионова есть разумное объяснение. Судя по всему, он считает Сафонова и Максименко равными по уровню, вследствие чего не хочет усаживать одного из них на лавку без объяснения причин», — заявил Малафеев.

Он также отметил, что не исключает, что такая ротация является идеей главного тренера основной сборной России — Станислава Черчесова.

Ранее Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей в сборной России.

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