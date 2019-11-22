Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей в сборной России

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказал мнение о конкуренции среди вратарей в национальной команде.
Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей в сборной России
  • РИА Новости

«Станислава Черчесова часто критикуют за то, что он не привлекает молодых вратарей к тренировкам в главной команде и отдаёт предпочтение ветеранам в лице Сослана Джанаева и Антона Шунина? Это решение тренерского штаба. Специалистам виднее, на чём оно основано. Возможно, молодые голкиперы ещё не доказали, что достойны выступать на таком уровне, или Черчесов действительно считает, что они могут принести большую пользу в составе молодёжки. Я же полагаю, что в сборной должны быть преемственность и смена поколений», — заявил Малафеев.

Ранее он рассказал, что Игорь Акинфеев не любит конкуренцию, потому что она его нервирует.

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