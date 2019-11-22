Малафеев: Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев заявил, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не любит конкуренции.

«Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует. Он должен быть уверен, что играет. На тренировке никто не пытается его задеть, толкнуть, а во время матча не втыкает иголки в куклу вуду, чтобы Игорь получил травму. Этот баланс долгое время выдерживался и в сборной. Отсутствие взаимозаменяемости и соперничества шло ему на пользу», — сказал Малафеев в интервью RT.

При этом он отметил, что пришёл к такому выводу уже после окончания спортивной карьеры.

«При этом уже тогда, оказываясь в запасе, я понимал, что Игоря лучше не трогать. Ему не нужна поддержка как таковая. Все знали, что он выйдет и выступит на должном уровне», — добавил Малафеев.

Ранее Малафеев выразил мнение, что нынешний первый номер сборной России Маринато Гилерме является лучшим вратарём страны, несмотря на все его ошибки.