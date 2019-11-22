Малафеев: Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует
- РИА Новости
«Акинфеев не любит конкуренцию, она его нервирует. Он должен быть уверен, что играет. На тренировке никто не пытается его задеть, толкнуть, а во время матча не втыкает иголки в куклу вуду, чтобы Игорь получил травму. Этот баланс долгое время выдерживался и в сборной. Отсутствие взаимозаменяемости и соперничества шло ему на пользу», — сказал Малафеев в интервью RT.
При этом он отметил, что пришёл к такому выводу уже после окончания спортивной карьеры.
«При этом уже тогда, оказываясь в запасе, я понимал, что Игоря лучше не трогать. Ему не нужна поддержка как таковая. Все знали, что он выйдет и выступит на должном уровне», — добавил Малафеев.
Ранее Малафеев выразил мнение, что нынешний первый номер сборной России Маринато Гилерме является лучшим вратарём страны, несмотря на все его ошибки.