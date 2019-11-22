Малафеев об ошибках Гилерме: сейчас он лучший вратарь России

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев считает, что нынешний первый номер национальной команды — Маринато Гилерме — является лучшим вратарём страны, несмотря на ошибки.

«Для вратаря главное — продолжать работать, не подавая виду. Безусловно, он осознает, что за его действиями будут смотреть через призму этих ляпов. Но в такие моменты и проявляется уровень голкипера. Если в следующих встречах он будет действовать уверенно, то станет сильнее. Является ли он лучшим вратарём России сейчас? Думаю, да. Высокий уровень тренировочного процесса, регулярное появление на поле в еврокубках — всё это говорит в пользу Гилерме», — сказал Малафеев в интервью RT.

Он также подчеркнул, что не бывает вратарей, которые бы не совершали ошибок.

Ранее Малафеев высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.