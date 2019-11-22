Малафеев об ошибках Гилерме: сейчас он лучший вратарь России
- РИА Новости
«Для вратаря главное — продолжать работать, не подавая виду. Безусловно, он осознает, что за его действиями будут смотреть через призму этих ляпов. Но в такие моменты и проявляется уровень голкипера. Если в следующих встречах он будет действовать уверенно, то станет сильнее. Является ли он лучшим вратарём России сейчас? Думаю, да. Высокий уровень тренировочного процесса, регулярное появление на поле в еврокубках — всё это говорит в пользу Гилерме», — сказал Малафеев в интервью RT.
Он также подчеркнул, что не бывает вратарей, которые бы не совершали ошибок.
Ранее Малафеев высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.