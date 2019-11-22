Малафеев о стиле игры сборной России: он имеет право на жизнь

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Малафеев о стиле игры сборной России: он имеет право на жизнь
  • РИА Новости

«В первую очередь она приносит результат. Конечно, матч на матч не приходится, но в целом данный стиль имеет право на жизнь. Не могу сказать, что мне что-то не нравится. Всё зависит от состояния и задач коллектива в конкретный момент. Игра отличается в зависимости от оппонента, турнирных задач и других факторов», — сказал Малафеев в интервью RT.

Он также выразил мнение, что нынешняя сборная России способна повторить достижение 2008 года на предстоящем чемпионате Европы.

«Безусловно, подбор футболистов позволяет России бороться с грандами. При этом нельзя отрицать такую вещь, как общая стоимость коллектива. По этому параметру подопечные Станислава Черчесова заметно уступают многим из будущих соперников по турниру», — добавил Малафеев.

Ранее Малафеев вспомнил, за счёт чего «Зенит» обыграл МЮ в Суперкубке УЕФА.

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