Малафеев вспомнил, за счёт чего «Зенит» обыграл МЮ в Суперкубке УЕФА

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, за счёт чего сине-бело-голубым удалось победить английский «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.

«Не согласен, что матч в большей степени был выставочным. Возможно, он не имел такого значения для «Манчестер Юнайтед», как для «Зенита». Мы начали переигрывать их, а манкунианцы даже не могли создать опасные моменты», — сказал Малафеев в интервью RT.

Он также отметил, что в конце матча англичане усилили давление на его ворота, но это не переросло в голы.

«На мой взгляд, футболисты «Манчестер Юнайтед» недонастроились. Думали, что легко победят. Мол, «Зенит», обладатель Кубка УЕФА — что это такое? Не верю, что какой-либо спортсмен не хочет взять трофей», — добавил Малафеев.

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