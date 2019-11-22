Кирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры

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Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков рассказал, в чём заключается преимущество «Зенита» над конкурентами в текущем сезоне РПЛ.
Кирьяков сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Карреры
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«Зенит» в нынешнем сезоне силён тем, что вырывает победы даже в очень тяжёлых матчах. В их составе всегда находится футболист, который берёт игру на себя и делает результат. Можно вспомнить даже последнюю встречу с «Арсеналом», которая складывалась для лидера очень непросто. Но в итоге 36-летний Юрий Жирков великолепной передачей начал голевую атаку, а Сердар Азмун её завершил», — заявил Кирьяков в интервью RT.

Специалист также сравнил нынешний «Зенит» со «Спартаком» Массимо Карреры.

«Из таких эпизодов и складывается поход к титулу. Здесь можно вспомнить чемпионский «Спартак», который многие победы буквально вырывал на жилах. Сейчас же преследователи «Зенита» не славятся умением дожимать соперников. В их составе нет футболистов, которые в тяжёлый момент могут «сделать момент», — добавил эксперт. 

Ранее Кирьяков объяснил, с чем связан спад в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

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