Кирьяков о спаде Чалова: иногда следует дать по одному месту

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков объяснил, с чем связан спад в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Здесь нужно включиться Гончаренко, который должен разговаривать с футболистом, вселять в него уверенность. Иногда следует и дать по одному месту. В клубе должны понимать, что от того, как подобные футболисты раскроют свой потенциал, будет зависеть выступление команды», — заявил Кирьяков в интервью RT.

По словам специалиста, Чалову как молодому футболисту ещё свойственна нестабильность.

«Если вы вспомните, в его пока ещё короткой карьере уже случались затяжные «сухие серии», когда Фёдора жёстко критиковали. Сейчас же он забил «Сочи», потом отличился за молодёжную сборную. Если Чалов продолжит стабильно забивать, то может вернуться и в национальную команду. Всё в его руках, он талантливый парень. Фёдор — будущее сборной России, но он должен понимать, что этот статус нужно оправдывать постоянно», — добавил эксперт.

Ранее Кирьяков объяснил, почему хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ.