Кирьяков объяснил, почему Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в текущем сезоне.
Кирьяков объяснил, почему Бакаева нельзя назвать одним из лучших футболистов РПЛ
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Были матчи, которые он вытаскивал практически в одиночку. За счёт индивидуальных качеств Зелимхан способен перевернуть ход встречи. Это говорит о том, что у него есть хороший потенциал, но для того, чтобы выйти на определённый уровень, нужна стабильность. Как говорили в моё время, из пяти матчей три ты должен отыграть здорово, один — хорошо и лишь в одном имеешь право дать слабину. Когда Бакаев начнёт играть по такому графику, можно будет говорить о том, что он один из лучших футболистов РПЛ», — сказал эксперт в интервью RT.

Ранее Кирьяков заявил, что «Спартак» при Тедеско выглядит не лучше, чем при Кононове.

  

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